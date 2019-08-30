В Музее Ахматовой открывается выставка о Владимире Высоцком — с личными вещами и фотографиями

1 сентября в Музее Анны Ахматовой открывается выставка «Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути». Название выставки, подсказанное самим героем в одной из песен, отражает принцип её построения – четыре области творчества, в которых реализовался талант Владимира Высоцкого – «Театр», «Кино», «Концерты» и «Поэзия».

Экспозиция выстроена как краткая наглядная энциклопедия жизни и творчества Высоцкого. В ней воспроизведены редкие документы, фотографии, автографы стихов, воспоминания современников, коллег и друзей. Особое место занимают подлинные вещи: сценические костюмы, театральный реквизит, гитара, катушечный магнитофон с бобинами. Ряд подлинных экспонатов дополнен оригинальными фотографиями и виниловыми пластинками из частных собраний и коллекции музея Анны Ахматовой. Выставку сопровождает видео с редкими интервью, фрагментами спектаклей, авторским чтением стихов.

Экспонаты предоставлены Государственным музеем Владимира Высоцкого (Москва), музем Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и частными коллекционерами.

«Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути»

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

1-19 сентября