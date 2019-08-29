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Личный опыт: я ночевала в шатре на выставке AES+F в Манеже

В главном кунстхалле города теперь можно переночевать — на акции «Ночь в Манеже» 20 участников спали прямо на выставке AES+F, в шатре с работами «Исламского проекта». Редактор раздела Искусство «Собака.ru» рассказывает каково это — заснуть и проснуться в арт-объекте главных троллей российской арт-сцены.

  • Шатер с работами «Исламского проекта» — идеален для ночевки. Фото: Михаил Вильчук.

Летом петербуржец выезжает на природу с палаткой, чтобы оказаться в полной тишине вдали от толп людей. Ночь в Манеже — то же самое, только вместо природы — экспозиция самой известной российской арт-группы AES+F. Участники собираются в выставочном зале в 21:00 с пенкой, спальником, теплыми вещами, зубной щеткой и пауэр-бэнками. Следующие 11 часов придется прожить в опасной близости от искусства в команде 20 людей, прошедших строгий отбор — почти как в survival camp. Только программа похожа на милейшую пижамную вечеринку: чаепитие с печеньками, украшенные цветами столы в кафе, арт-медиация и медитация, утром — завтрак с круассанами и гранолой. Никакого алкоголя — тут вспоминаются толпы нетрезвых граждан на «Ночи музеев». Зато можно самому себе «собрать» безалкогольный коктейль-гадание «Предсказания и откровения» от ребят из бара Bolshoy. Мой оказался перченым, например. Но самое важное в тайм-лайне — возможность посмотреть выставочный блокбастер без шума и толпы, так, будто черные и блестящие «Ангелы и демоны» стоят у вас в гостиной. То есть на одну ночь переодеться в шкуру коллекционера contemporary art — привилегию идти чистить зубы мимо аеэсовских идеально красивых подростков (юный Данила Поляков) обычно покупают за приличные деньги.

  • Работы из серии «Последнее восстание». Фото: Михаил Вильчук

  • Объекты из серии «Ангелы и демоны». Фото: Михаил Вильчук

  • Работы из серии «Пиры Трималхиона». Фото: Михаил Вильчук

На самом деле выставка AES+F как будто специально придумана, чтобы в ней жить. Экспозиция устроена так, что в ней есть все необходимое типичному жителю большого города. Можно лежать на пуфике и несколько часов подряд смотреть на большом экране видео про красивое разложение — альтернатива вечернему «отвлекательному» просмотру сериалов. В «Пирах Тримлхиона» даже актеры сериальные: ветеран российского многосерийного телефильма Андрей Руденский (помнит ли кто-то «Остановку по требованию»?) и Никита Панфилов из «Сладкой жизни». Есть опция «посмотреть мемасики», правда аналоговые, из 1996 года — картинки на коврах «Исламского проекта», где Статуя Свободы «одета» в чадру, а музей Гуггенхайма «оснащен» минаретом. Когда 11 сентября 2001 года в результате теракта обрушились башни-близнецы, аеэсы благодаря этим работам приобрели статус арт-пророков. «Исламским проектом» в 90-е художники издевались над масс-медиа, которые мусолили тему исламской угрозы. В Манеже работы показывают в узорчатой палатке, устланной ковриками и мягкими подушками — в ней мы будем ночевать. Троллинг уровня AES+F: участники прошли конкурс 10 человек на место, купили билет (а многие специально приобрели спальники), чтобы провести ночь на полу в бедуинском шатре. Почти как в видео «Inverso mundus/ Перевернутый мир», где дворники садятся в кресла топ-менежеров, а свинья освежевывает мясника. Перед отходом ко сну и вечерним чаем — получасовая медитация под звуки поющих чаш и прочих восточных музыкальных инструментов. Главное — не ложиться слишком близко к «коврам». 6 лет назад они уходили с аукциона Vladey по 15 тысяч евро за штуку. В принципе, бюджетно. Само собой, художники в курсе массовой ночевки и наверняка смеются в кулачок.

Отбой начинается в 2:30 под камерами телеканала, который снимает про «Ночь» сюжет — почему-то смешно, что телеведущая на шпильках, у нас тут все по-дамашнему. Заснуть удалось мгновенно — волшебная сила медитации, видимо. Каково спать внутри искусства? Отлично. Просыпаться — не очень. Воскресное утро началось в 8:30, из-за затемнения сквозь частично стеклянный потолок свет в залы не проходит. Кажется, что еще ночь, хочется сказать: «мам, мне ко второму уроку». Светская беседа за вечерним чаем не очень складывалась. За завтраком обсуждение самого странного арт-опыта в жизни перетекает в обычный разговор о том, кто где работает. Рядом со мной едят круассаны проектировщик заводов и сотрудник НИИ. «Я сидел на работе допоздна и рефрешил почту — ждал письма от Манежа. Ушел домой расстроенный, и тут звонит Ольга, куратор «Ночи»: вы наше письмо прочитали? В спортивном магазине консультант, конечно, удивился, узнав, что спальник и пенка мне нужны не для похода» — рассказывает сотрудник логистической компании. Он полюбил AES+F еще 12 лет назад, когда статую «Первый всадник» — девочка верхом на тиранозавре — установили перед Мраморным дворцом. Невероятно, но факт: пообщаться с новыми приятными людьми для участников «Ночи в Манеже» чуть ли не важнее эксклюзивного созерцания «Последнего восстания» в одиночестве.

Кроме Манежа опцию ночевки предлагает Музей стрит-арта, но там все по-хардкору — в туристической палатке перед костром. Ясно, что формат «Я сплю в главном выставочном зале города на выставке-блокбастере» — это аттракцион: собираешь лайки, знакомые расспрашивают с восторгом. Куда важнее в этом опыте — возможность сожительства с вещами, получившими сакральный статус искусства. Десакрализация невозможна, когда речь идет о Караваджо в Эрмитаже. Кое-что важное про современное искусство: оно становится таковыми, когда помещено в нужный контекст. Пельница Дэмиена Херста в «белом кубе» совсем не то же самое, что на кухонном столе. Медитировать внутри «Исламского проекта» AES+F, сидеть в кругу, как в лагере перед костром, бить в барабан или звенеть в колокольчик — это, по большому счету, куда естественнее, чем с придыханием читать кураторский текст или статью в журнале «Диалоги искусств». 

Оля Зайцева
Куратор программы «Ночь в Манеже»

Как появилась «Ночь»? 

Идея первой «Ночи» пришла к нам во время выставки «Жизнь после жизни», посвященной теме смерти и бессмертия. Сон же — это пограничное состояние человека. В некоторых религиях сон и вовсе считается маленькой смертью. Участники первой «Ночи» — 20 человек — не только познакомились с выставкой в неформальной обстановке, но и переночевали на территории самого выставочного зала. Особое внимание было уделено моменту перехода ко сну: расположившись в спальниках, участники смотрели фильм «Великая красота» Паоло Соррентино, после чего заснули в аванзале под сводами Манежа — потрясающие ощущения. С одной стороны чувствовалась причастность ко всему происходящему, с другой стороны — масштабы пространства  потрясали. Когда возникла идея «Ночи», мы задумались — как воспримут ее наши посетители. Это необычное и, возможно, непонятное предложение для нашей публики, хотя за границей крупные музеи уже давно практикуют похожие ночи. Однако отклики сразу пришли положительные. 

  • Первая «Ночь в Манеже». Фото: Михаил Вильчук

  • Первая «Ночь в Манеже». Фото: Михаил Вильчук

Как отбирают участников? 

По мотивационной анкете, которую может заполнить каждый. Возрастной диапазон присылающих анкеты от 19 до 60 лет. Текстов приходит очень много, и все они восхитительны. Когда мы читали анкеты на первую Ночь, нас всех заинтересовала история девушки, у которой папа работал ночным сторожем в Манеже, когда она была маленькая. Оказалось, ее заветная мечта была узнать, что же происходило, когда папа оставался на ночные смены. И когда я обзванивала участников перед «Ночью», для меня было откровением узнать по голосу в этой девушке мою подругу! Кстати, момент общения между участниками для меня крайне важен, поэтому участников на «Ночи» всего 20 человек. Именно такое количество людей максимально комфортно для общения в одной группе. Моя мечта была, чтобы участники «Ночи» познакомились между собой, сплотившись за короткое время пребывания на мероприятии, и она сбылась. Некоторые ребята, познакомившись на первой Ночи, до сих пор поддерживают контакт, и по-моему, это здорово! Когда мы расходились утром по домам, было ощущение, что мы прожили вместе как минимум неделю — приятное ощущение. Участники приходят совершенно разные: кто-то связан с искусством, а для кого-то это мероприятие становится первым знакомством с Манежем. Я рада, что получается объединить всех! Лично для меня ночевка там, где я провожу столько часов в дневное время — сакральное действо, сближающее меня с Манежем еще больше. И мне очень хочется поделиться этим ощущением с участниками.

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