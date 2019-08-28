В Амфитеатре Ленполиграфмаша пройдет маркет «Принт имеет значение» с лекциями дизайнеров и кураторов

«Фотодепартамент», главные по фотографии в Петербурге, и магазин авторских постеров SoModernArt в последний день лета открывают принт-маркет с лекциями дизайнеров интерьеров и кураторов. Тиражная фотография современных российских авторов — от 1500 до 3500 рублей, авторские отпечатки можно купить в районе 5 тысяч. Цена на принты иллюстраторов, например ведущей бурную летопись Петербурга Кати Хозацкой — от 800 рублей и выше. Гости узнают, как ориентироваться в рынке печатной графики, где покупать недорогое искусство и как интегрировать его в интерьер.

Среди спикеров: директор «Фотодепартамента» Надежда Шереметова, руководитель студии Kapodaki Артем Спиридонов (интерьер Бекитцера и Social club — его рук дело), создательница магазина принтов SoModernArt Маргарита Молчанова и арт-менеджер Лены Шейдлиной Анна Магрицкая.