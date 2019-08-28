В Амфитеатре Ленполиграфмаша пройдет маркет «Принт имеет значение» с лекциями дизайнеров и кураторов
«Фотодепартамент», главные по фотографии в Петербурге, и магазин авторских постеров SoModernArt в последний день лета открывают принт-маркет с лекциями дизайнеров интерьеров и кураторов. Тиражная фотография современных российских авторов — от 1500 до 3500 рублей, авторские отпечатки можно купить в районе 5 тысяч. Цена на принты иллюстраторов, например ведущей бурную летопись Петербурга Кати Хозацкой — от 800 рублей и выше. Гости узнают, как ориентироваться в рынке печатной графики, где покупать недорогое искусство и как интегрировать его в интерьер.
Среди спикеров: директор «Фотодепартамента» Надежда Шереметова, руководитель студии Kapodaki Артем Спиридонов (интерьер Бекитцера и Social club — его рук дело), создательница магазина принтов SoModernArt Маргарита Молчанова и арт-менеджер Лены Шейдлиной Анна Магрицкая.
Темы дискуссий:
12:00 - 13:00
Как фотография несет смыслы, нашла своё место в поле искусства и что предпочитают коллекционеры?
13:30 - 14:30
Как устроен тиражный рынок искусства. Как стоимость стала определяться не носителем, но авторским высказыванием и идеей.
15:00 - 16:00
Искусство – это самодостаточный элемент или часть стиля?
Дизайнеры как проводники хорошего вкуса.
16:30 - 17:30
Что наш выбор искусства говорит о нас? Как мы вплетаем искусство в личную историю. Почему сегодня искусство становится инструментом маркетинга и идентичности брендов?
Подробная информация и регистрация на событие тут
«Принт имеет значение»
31 августа, начало в 12:00
Амфитеатр кластера Ленполиграфмаш
пр.Медиков, 3, Лит А
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