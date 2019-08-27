KGallery закрывает выставку «Безымени» благотворительным аукционом в пользу людей с ментальными особенностями
1 сентября на финисаже выставки неатрибутированной русской живописи 19-20 веков из собрания KGallery, состоится благотворительный аукцион — часть средств от продаж пойдет в фонд благотворительной организации «Перспективы».
Деньги необходимы на строительство керамической мастерской для людей с ментальными особенностями, которые живут в доме сопровождаемого проживания в Ленинградской области — это альтернатива психоневрологическому интернату для взрослых.
«Нам важно было завершить выставку по-особенному. Мы стали перебирать замыслы, и родилась идея благотворительного аукциона, – рассказывает Ксения Ремизова, сотрудник галереи и искусствовед. – Это своего рода метафора: у нас неизвестные художники, и в «Перспективах» тоже есть свои неизвестные художники».
«Мы очень ждем, что на аукцион придут люди, которые, с одной стороны, понимают, что музейные собрания отличаются не только знаковыми именами, а с другой стороны, не чужды идее благотворительности. И здесь они смогут и для себя найти что-то приятное, и внести вклад в важное дело», – комментирует KGallery .
Благотворительный аукцион на финисаже выставки «Безымени»
KGallery
1 сентября 18:00
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