KGallery закрывает выставку «Безымени» благотворительным аукционом в пользу людей с ментальными особенностями

1 сентября на финисаже выставки неатрибутированной русской живописи 19-20 веков из собрания KGallery, состоится благотворительный аукцион — часть средств от продаж пойдет в фонд благотворительной организации «Перспективы».

Деньги необходимы на строительство керамической мастерской для людей с ментальными особенностями, которые живут в доме сопровождаемого проживания в Ленинградской области — это альтернатива психоневрологическому интернату для взрослых.

«Нам важно было завершить выставку по-особенному. Мы стали перебирать замыслы, и родилась идея благотворительного аукциона, – рассказывает Ксения Ремизова, сотрудник галереи и искусствовед. – Это своего рода метафора: у нас неизвестные художники, и в «Перспективах» тоже есть свои неизвестные художники».

«Мы очень ждем, что на аукцион придут люди, которые, с одной стороны, понимают, что музейные собрания отличаются не только знаковыми именами, а с другой стороны, не чужды идее благотворительности. И здесь они смогут и для себя найти что-то приятное, и внести вклад в важное дело», – комментирует KGallery .

Благотворительный аукцион на финисаже выставки «Безымени»

KGallery

1 сентября 18:00