Проект Сокурова и Шишкина-Хокусая для Венецианской биеннале покажут в Эрмитаже
Проект Lc.15:11-32, созданный художником Александром Шишкиным-Хокусаем и режиссером Александром Сокуровым специально для 58-ой Венецианской биеннале, покажут в Эрмитаже. Интерпретацию знаменитых полотен художников Фламандской школы представят в Главном штабе после того, как в конце ноября всемирная выставка в Италии завершит свою работу.
О планах привезти экспозицию в Петербург «в феврале-марте» рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе «Диалогов» с Александром Сокуровым в Новой Голландии — встречи, организованной «Открытой Библиотекой». Окончательная дата открытия выставки в Главном штабе будет известна после того, как авторы закончат вносить дополнения в свои работы. Однако уже сейчас известно, что петербуржцам представят совершенно «другие» произведения.
«Было очень мало времени, и, действительно, очень сложно. Поэтому не все, что придумал Александр Николаевич, осуществилось. У всех есть идеи, что еще сделать. Поэтому мы в ближайшее время встретимся и обсудим, как это будет. Мы еще не до конца определились, где это случится — понятно, что в Главном штабе, но точнее не могу пока сказать. Пространство будет другим, нежели в Венеции, там будет больше скульптуры, «вышедшей» из рамок картин. Будет точно не так, как в Венеции. Будет по-петербургски», — рассказал Пиотровский.
Венецианская биеннале — это международная выставка современного искусства, которая проходит каждые два года. Начало этой арт-практики положил мэр Венеции Риккардо Сельватико, открыв в 1895 году павильон Pro Arte в садах Джардини, тогда там показали художников из 16 стран. В Pro arte до сих пор показывают основной проект биеннале, каждый раз его курирует новый приглашенный специалист, который отбирает художников со всего мира. В 58-сезоне куратором биеннале выступил Государственный Эрмитаж.
Александр Шишкин-Хокусай
О своих фанерных человечках и инсталляции Сокурова:
Я был в Сеуле, мне позвонил Семен Михайловский и предложил делать русский павильон, аргументировал тем, что это будет интересным приключением — будет что рассказать детям. Заказа как такового не было, кроме того что тема — Эрмитаж, на этом весь заказ заканчивался. Это не персональная выставка, конечно, я работаю в некоем коридоре взаимодействия с большой институцией, для меня это привычно, так как я давно сотрудничаю с БДТ. Из опыта создания сценографии для спектаклей и взялись мои фанерные фигурки.
Когда делаешь эскизы или макет, то вставляешь персонажей, они замершие как правило — они задают масштаб, становятся своеобразными модулями. Сначала я рисовал неких персонажей, которые уже потом мизансценировались на уровне рисунка, как в раскадровке для кино. Для этого нужно создать определенную архитектуру или декорации. С этой привычкой я пошел дальше в современное искусство.
Какие эмоции вызывает инсталляция Сокурова? Когда я понял, что я буду работать в одном проекте с Сокуровым, я испытал художественный оргазм, потому что к нему, как к фигуре я отношусь очень серьезно и много смотрел с 90-х годов. Поэтому уже из уважения к Александру Николаевичу, я принимаю все, что он делает, хотя понимаю, что всякие инсталляции — это не совсем его территория.
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