Проект Lc.15:11-32, созданный художником Александром Шишкиным-Хокусаем и режиссером Александром Сокуровым специально для 58-ой Венецианской биеннале, покажут в Эрмитаже. Интерпретацию знаменитых полотен художников Фламандской школы представят в Главном штабе после того, как в конце ноября всемирная выставка в Италии завершит свою работу.

О планах привезти экспозицию в Петербург «в феврале-марте» рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе «Диалогов» с Александром Сокуровым в Новой Голландии — встречи, организованной «Открытой Библиотекой». Окончательная дата открытия выставки в Главном штабе будет известна после того, как авторы закончат вносить дополнения в свои работы. Однако уже сейчас известно, что петербуржцам представят совершенно «другие» произведения.

«Было очень мало времени, и, действительно, очень сложно. Поэтому не все, что придумал Александр Николаевич, осуществилось. У всех есть идеи, что еще сделать. Поэтому мы в ближайшее время встретимся и обсудим, как это будет. Мы еще не до конца определились, где это случится — понятно, что в Главном штабе, но точнее не могу пока сказать. Пространство будет другим, нежели в Венеции, там будет больше скульптуры, «вышедшей» из рамок картин. Будет точно не так, как в Венеции. Будет по-петербургски», — рассказал Пиотровский.

Венецианская биеннале — это международная выставка современного искусства, которая проходит каждые два года. Начало этой арт-практики положил мэр Венеции Риккардо Сельватико, открыв в 1895 году павильон Pro Arte в садах Джардини, тогда там показали художников из 16 стран. В Pro arte до сих пор показывают основной проект биеннале, каждый раз его курирует новый приглашенный специалист, который отбирает художников со всего мира. В 58-сезоне куратором биеннале выступил Государственный Эрмитаж.