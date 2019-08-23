Молодые петербургские художники организуют «Фабрику» — серию арт-мьюзик-мероприятий в собственных мастерских. Главная идея — дать возможность посмотреть на искусство в контексту того места, где оно создается.

Первая встреча пройдет в мастерской художников по металлу 31 августа — ее смогут посетить всего 300 гостей. Мероприятие продлится 10 часов и соединит в себе вечеринку, выставку и перформанс — под сопровождение диджей-сетов в стиле хаус с живыми духовыми инструментами и индастриал с болгарками (да-да!). В числе артистов заявлены художники Катерина Веселовская, Си Ло, Дмитрий Макушкин, Дарья Ковалева и Вадим Кондаков, диджеи Саша Errortica, Никита Азелицкий и Влад Кацура, музыканты Master So Hai, Иван Харламов и Вика Палий.

На площадке можно будет познакомиться с художниками и пространством, в котором они создают свои произведения. Также на территории будет работать фудкорт. «Маленькие и большие, личные и общие, на заводе или в особняке, мастерские имеют разную историю, атмосферу и набор вещей, которые там могут произойти. Отталкиваясь от этого мы находим формат встречи и приглашаем узкий круг гостей стать причастными к гению этих необычных мест», — рассказал «Собака.ru» продюсер «Фабрики» Павел Есипович.

Первое мероприятие в рамках «Фабрики» пройдет 31 августа в мастерской на Тамбовской улице. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.