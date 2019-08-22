На берегу Пряжки покажут перформанс «Венера рядом» — посвящение скульптуре «Венера Коломенская»
24 августа в 17:00 на набережной реки Пряжки покажут музыкальный перформанс «Венера рядом» — посвящение скульптуре «Венера Коломенская» в одном из дворов Коломны, которая постоянно меняет свой облик и стала одним из символов ЖЭК-арта. За трансформацией этой скульптуры 28 лет следил фотограф Александр Китаев, фиксировавший изменение ее «нарядов».
Перформанс состоит из двух эпизодов, действие которых развернется на набережной реки, а завершится музыкальным эпилогом на Матисовом мосту. После зрители смогут поделиться впечатлениями, а также обсудить значение реки Пряжки в качестве потенциального общедоступного места отдыха. В дебатах, которые пройдут на пустыре у Банного моста, примут участие приглашенные жители Коломны.
Перформанс организован участниками международного междицсциплинарного проекта «Waterfront / Водная линия», которые реализует Институт исследования стрит-арта совместно с Датским институтом культуры в Санкт-Петербурге. В центре внимания проекта — городские набережные и прибрежные территории, проблемы их использования, а также привлечение местных жителей и представителей арт-сообщества к процессу создания и благоустройства общественных пространств у воды. Дата события: 24.08, суббота, начало в 17.00, продолжительность 180 минут.
Сбор зрителей перформанса в сквере по адресу Дровяной пер., 3 в 17:00 24 августа
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