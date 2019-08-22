На берегу Пряжки покажут перформанс «Венера рядом» — посвящение скульптуре «Венера Коломенская»

24 августа в 17:00 на набережной реки Пряжки покажут музыкальный перформанс «Венера рядом» — посвящение скульптуре «Венера Коломенская» в одном из дворов Коломны, которая постоянно меняет свой облик и стала одним из символов ЖЭК-арта. За трансформацией этой скульптуры 28 лет следил фотограф Александр Китаев, фиксировавший изменение ее «нарядов».

Перформанс состоит из двух эпизодов, действие которых развернется на набережной реки, а завершится музыкальным эпилогом на Матисовом мосту. После зрители смогут поделиться впечатлениями, а также обсудить значение реки Пряжки в качестве потенциального общедоступного места отдыха. В дебатах, которые пройдут на пустыре у Банного моста, примут участие приглашенные жители Коломны.