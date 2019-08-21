Русский музей покажет объекты Саши Фроловой и Recycle group на выставке «Пластическая масса»

Русский музей покажет 70 произведений современных российских художников из полимерных материалов: от советской скульптуры 60-х до надувных латексных объектов Саши Фроловой, гиперреализма группы Recycle и бегущих строк медиа-художника Аристарха Чернышева. Зрители увидят все разнообразие синтетических материалов в скульптуре: от банального поролона до современного пластикрита.

Но экспериментальные произведения из искусственных полимеров создавались в Москве, Ленинграде и Киеве ещё в 50-е годы ХХ века. Тогда пластмасса рассматривалась исключительно как дешёвый заменитель дорогих традиционных материалов и не влияла на художественную форму произведений: это были типичные советские скульптуры. В 2000-е годы среди российских авторов произошёл всплеск интереса к синтетическим материалам, которые подходят для изображения изображение фантастических существ или предметов из неизвестных миров или будущего.

Среди участников выставки «Пластическая масса» — Александр Повзнер, Владимир Кустов, Дмитрий Каварга, Иван Плющ, Ольга Тобрелутс, Ирина Корина, Денис Прасолов, Владимир Кошляков, Кирилл Челушкин, Дмитрий Шорин и другие авторы.

Пластическая масса

Русский музей, Мраморный дворец

22 августа-21 октября