Почему надо идти на выставку американского нонконформиста Бориса Лурье
Борис Лурье, чьи работы сейчас показывает Русский музей, родился в Ленинграде, а вырос в Риге, где попал в нацистские лагеря. Переехав в Нью-Йорк, он в 1950–1960-е годы работал среди художников, которые были в авангарде течений – Энди Уорхолла, Ричарда Дибенкорна, Виллема де Кунинга и Ларри Риверса. Противник коммерциализации Лурье хотел, чтобы искусство стало более демократичным, и вместе с мастерами поп-арта, неодадаистами, художниками течения «Флюксус» создал движение «NO!art».
В своем творчестве Борис Лурье показывает болевые точки современности: от преступлений против человечества до отражения сексуальности в массовом сознании. В последнее время художественное и литературное наследие автора привлекает все больше внимания. Экспозиция в Петербурге, организованная совместно с Boris Lurie Art Fondation, продолжает персональные выставки Лурье, которые недавно прошли на западе.
До 11 ноября
Строгановский дворец, Невский пр., 17, тел. (812) 595-4248, rusmuseum.ru
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