Почему надо идти на выставку американского нонконформиста Бориса Лурье

Борис Лурье, чьи работы сейчас показывает Русский музей, родился в Ленинграде, а вырос в Риге, где попал в нацистские лагеря. Переехав в Нью-Йорк, он в 1950–1960-е годы работал среди художников, которые были в авангарде течений – Энди Уорхолла, Ричарда Дибенкорна, Виллема де Кунинга и Ларри Риверса. Противник коммерциализации Лурье хотел, чтобы искусство стало более демократичным, и вместе с мастерами поп-арта, неодадаистами, художниками течения «Флюксус» создал движение «NO!art».