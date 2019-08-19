В Петербурге покажут фотоработы Тины Модотти — подруги Фриды Кало и музы Эдварда Уэстона

В Петербург привезут 60 работ Тины Модотти, фотохудожницы, чьи композиционные поиски сравнивают с Александром Родченко. В 17 лет Модотти эмигрировала в США из Италии, благодаря яркой внешности попала в Голливуд, а затем познакомилась с классиком американской фотографии Эдвардом Уэстоном и стала его музой. Кстати, ее портреты работы Уэстона тоже покажут на выставке. Тина начала учиться фотографии у возлюбленного и ее первые опыты были похожи на уэстоновские — необычные ракурсы, абстракции, работа с формой, скульптурные изображения цвеов. Вместе они отправляются в Мексику, где знакомятся с Фридой Кало и Диего Ривера. Модотти позирует Ривера для фрески «Земля пробуждающаяся», под влиянием мексиканских художников она обращается к «народной» теме: отказывается от модернистких поисков и начинает снимать местную бедноту. В книге Кристина Буррус «Viva la Фрида» влияние Модотти на Кало описывается так: «Красавица Тина, итальянка по происхождению и бунтарь по призванию, стала для Фриды идеалом женщины: она свободна в своих взглядах и выборе партнеров, честна с собой и окружающими, посвящает свое искусство народу. Фрида вступила в ряды мексиканской коммунистической партии (МКП), и Тина подарила ей эмалевую брошь с изображением серпа и молота, которую тут же прикрепила к костюму девушки: Фрида, осознавшая всю силу своей красоты, сменила бесполые наряды на блузки и длинные юбки».

В 1930 году Модотти арестовали по обвинению в подготовке покушения на президента Мексики, а потом выслали вместе с другими коммунистами. Так она оказалась в Москве, где провела несколько лет, в советской столице состоялась ее последняя прижизненная персональная выставка. До своей смерти в 1942 году от инфаркта она успела поучаствовать в Гражданской войне в Испании, вернуться в Мексику, чтобы продолжить политическую деятельность.

Последний раз работы Тины Модотти в России показывали 20 лет назад.

Среди фотографий, которые привезут в РОСФОТО — «Розы» 1924 года. Такой же отпечаток есть в коллекции Мадонны, купленный ею на аукционе за 165 тысяч долларов. Биография певицы и художницы во многом схожи — обе имеют итальянское происхождение, снимались в Голливуде и шокировали публику свободой в любовных отношениях.

Тина Модотти. Фотограф и революционер

Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО

17 сентября–3 ноября