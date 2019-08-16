На Василеостровском рынке показывают петербургских художников — сегодня открылась первая выставка
Василеостровский рынок и Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков (МИСП) запускают проект с молодыми петербургскими художниками. Рынок станет площадкой для экспонирования инновационных произведений и арт-проектов, первая выставка открылась уже сегодня — художница Василиса Саврасова показывает 10 своих работ.
«Отличительной чертой творческого метода Василиссы является синтез живописных традиций с новыми технологиями, расширение функции “классической картины” посредством внедрения объемных световых инсталляций в плоскость холста», — комментирует куратор музея Полина Слепенкова.
«Василеостровский рынок — это место не только про продукты и еду. Создавая пространство для отдыха и общения, мы хотим объединить на одной площадке гастрономию и арт-проекты. И кажется, в проекте с МИСП у нас получилось сделать искусство неотъемлемой частью повседневности жителей города», — рассказывает Екатерина Прочувайлова, менеджер по спецпроектам Василеостровского рынка.
Обновленный Василеостровский рынок начал работать в тестовом режиме в июне этого года. В фудкорте рынка разместились 16 ресторанных проектов, в том числе Subzero, Easy Hummus, Mad Espresso Team, Crab meet.
Василиса Саврасова
Художница
«Я использую возможности синтеза различных материалов для создания образа идеальной сущности мироздания, единства прекрасной материи и чистого духа, бытия вне времени, где будущее, прошлое и настоящее растворяются в едином потоке.Через синтез полупрозрачных живописных плоскостей и объемных мерцающих форм, соединение света и цвета создаю образ единого, неделимого пространства, где дух произрастает материей, твердеет формой, струится светом. В этом мерцающем пространстве нет времени, нет протяженности, и все земные понятия о форме здесь не приемлемы».
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