«Один лайк — один пенис»: искусствовед из Петербурга запустила тред про гениталии в искусстве

Петербургский искусствовед и создатель проекта «Культурный smm» Мария Штанова запустила twitter-тред о месте мужских гениталий в истории искусства под девизом «Один лайк — один пенис». Первый твит набрал уже 3 тысячи «сердечек». Мария предупреждает: «Это не полноценное искусствоведческое исследование, поэтому некоторые члены могут быть незаслуженно забыты. Впрочем, все как в жизни». Подборка началась с искусства первобытного времени и пока дошла до итальянского Ренессанса, за несколько дней в треде появилось 52 произведения. «Собака.ru» приводит несколько находок блоггера в хронологическом порядке.