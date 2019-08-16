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«Один лайк — один пенис»: искусствовед из Петербурга запустила тред про гениталии в искусстве

Петербургский искусствовед и создатель проекта «Культурный smm» Мария Штанова запустила twitter-тред о месте мужских гениталий в истории искусства под девизом «Один лайк — один пенис». Первый твит набрал уже 3 тысячи «сердечек». Мария предупреждает: «Это не полноценное искусствоведческое исследование, поэтому некоторые члены могут быть незаслуженно забыты. Впрочем, все как в жизни». Подборка началась с искусства первобытного времени и пока дошла до итальянского Ренессанса, за несколько дней в треде появилось 52 произведения. «Собака.ru» приводит несколько находок блоггера в хронологическом порядке.

Мария — не первый  арт-блоггер, который преподносит историю художественных через эротическую оптику. Искусствовед и журналист Софья Багдасарова даже выпустила книгу «Омерзительное искусствоведение».

«Но все вышло не так, как планировала Прокрида: супруги на брачном ложе помирились. Ночка у них выдалась горячей. Минос извинился перед женой. Поутру Прокриду со свистом отправили на родину, оплатив предварительно такси, но не дав украсть серебряные ложечки. Но что это я отвлекаюсь на вставную новеллу, будто Шахерезада. Вернемся к быку Посейдона. Пасифая в него страстно влюбилась и стала вожделеть. Кстати, ее сестра Цирцея была широко известна тем, что превращала приблизившихся мужчин в животных — по официальной версии в наказание за то, что они к ней приставали, но при сопоставлении возникают дурные подозрения…»

Выбрать подходящий остроумный канал об искусстве с мемами, шутками об арт-тусовке и пересказом жизнеописаний великих художников на «пацанском языке» можно в свежей подборке «Собака.ru».

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Автор: sobaka
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