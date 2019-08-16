«Один лайк — один пенис»: искусствовед из Петербурга запустила тред про гениталии в искусстве
Петербургский искусствовед и создатель проекта «Культурный smm» Мария Штанова запустила twitter-тред о месте мужских гениталий в истории искусства под девизом «Один лайк — один пенис». Первый твит набрал уже 3 тысячи «сердечек». Мария предупреждает: «Это не полноценное искусствоведческое исследование, поэтому некоторые члены могут быть незаслуженно забыты. Впрочем, все как в жизни». Подборка началась с искусства первобытного времени и пока дошла до итальянского Ренессанса, за несколько дней в треде появилось 52 произведения. «Собака.ru» приводит несколько находок блоггера в хронологическом порядке.
1. Начнём издалека. Это считается первым дошедшим до нас изображением людей, которые занимаются сексом.— mashawannasay (@mashawannasay) August 12, 2019
9000 до нашей эры. Натуфийская культура, о которой известно, что они первые земледельцы и одомашнили собакенов.
Как использовали фигурку — ученые хз, думают, ритуал какой-т pic.twitter.com/iBCBWcVkro
8. Культурологическая версия, подтвержденная разными источниками. Большие члены были не в моде. Большие члены — удел животных и глупцов. У умного человека, по мнению греков, член должен быть небольшим.— mashawannasay (@mashawannasay) August 12, 2019
Если что вдруг, не расстраивайтесь, в Др. Греции вы были бы интеллигентами. pic.twitter.com/EUzhHiC5UO
12. Древнегреческая вазопись это нечто. Если вам понравится то, что я вам тут показываю, не поленитесь дойти до Эрмитажа, потому что там такооое собрание ваз. С такииими сюжетами. А вы наверняка тупо мимо ходили, ага.— mashawannasay (@mashawannasay) August 12, 2019
Но вот это, например, с вазы в Лувре. pic.twitter.com/qPQGmrdkqc
18. Кстати, про девочек. А то мы что-то отвлеклись. Девочки тоже умели веселиться, и, в частности, использовать секс-игрушки. Потому что, а почему нет. Кто им запретит, когда они живут до Рождества Христова? pic.twitter.com/owaxzQZZnI— mashawannasay (@mashawannasay) August 12, 2019
22. Пожалуй, самая красивая фигурка в этом треде! Знаете, что это?— mashawannasay (@mashawannasay) August 12, 2019
Музыка ветра! Приносит удачу. Повесили бы у себя такой? Я — да. pic.twitter.com/faCLOR2lB6
19. Ну, я пошла. pic.twitter.com/rjVRi13Rsl— mashawannasay (@mashawannasay) August 12, 2019
26. Ещё один важный факт. Христианские художники умели рисовать. И были знакомы с римскими, например, образцами. Они изображали всё плоско не потому, что не умели. Это символизм. Намеренное отвлечение от плотского и телесного. pic.twitter.com/uLffe3UCwP— mashawannasay (@mashawannasay) August 12, 2019
32. Просто рисунки на полях. Ничего необычного. pic.twitter.com/4MyQD7iNM4— mashawannasay (@mashawannasay) August 12, 2019
33. Что интересно о житиях святых — это ранний прототип художественной литературы. С сюжетом, обязательно поучающий, обязательно с чудесами, но всё же — прототип.— mashawannasay (@mashawannasay) August 12, 2019
Хотя большая часть населения читать не могла.
Поэтому они смотрели их в виде "комиксов" — фресок в храмах. pic.twitter.com/VAO8Lo01ij
Так, мы вплотную с вами подошли к возрождению и срамным картинкам, но я устала писать и хочу спать)— mashawannasay (@mashawannasay) August 12, 2019
Надеюсь, вам нравится, завтра постараюсь продолжить. А вы пока можете делать репост, чтобы не потерять такой важный тред. pic.twitter.com/lPeApeYi2b
37. А теперь — в Италию, где с 14 века начинается т.н. Возрождение. К слову, в 14 веке, да даже и в 15 в высоком искусстве изображений членов нет.— mashawannasay (@mashawannasay) August 14, 2019
Вот Ботичелли, 1485. Эротика есть. Чувственность есть. А член где? Под простынкой. pic.twitter.com/4KimyuTTuw
39. А вот Микеланджело уже конечно да. Посмотрите на это произведение искусства у Давида!— mashawannasay (@mashawannasay) August 14, 2019
Ренессанс это про обращение к идеалам античности, поэтому, думаю, не надо вам объяснять, почему он такой маленький. Замерз) pic.twitter.com/XL8s1t5mNj
Вы, кстати, заметили, что у сатиров и черта есть кое-что общее? Неспроста это 😉 pic.twitter.com/wfbCtTGWLH— mashawannasay (@mashawannasay) August 12, 2019
48. Вот я часто слышу что-то такое:— mashawannasay (@mashawannasay) August 14, 2019
— вот Возрождение, Да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, вот это искусство я понимаю — КРАСИВО!
Если вы думаете, что понимаете ренессанса, нихуя вы не понимаете. Там математика, метафоры, аллегории, отсылки и вообще пиздец полный.
+ещё и красиво. pic.twitter.com/4V8ZQ308pg
44. Да, если ренессанс обращался к античным источникам, а для греков и римлян нагота=красота, то для христианской культуры с её целомудрием сложновато было это усвоить. Реакцией на ренессанс были ФИГОВЫЕ ЛИСТКИ.— mashawannasay (@mashawannasay) August 14, 2019
В моде с 1530. Пририсовывались и присобачивались к скульптурам. pic.twitter.com/3krRKiObiw
49. А ещё смотрите, что забугорные конспирологи придумали)— mashawannasay (@mashawannasay) August 14, 2019
Экий был Микеланджело затейник!
(на самом деле нет, суровый был угрюмый дядька) pic.twitter.com/s2xT3473a3
52. Кстати, помните, мы говорили вчера про книгопечатание?— mashawannasay (@mashawannasay) August 15, 2019
Есть у искусствоведов такое мнение, что благодаря книгопечатанию произошла ЭРОТИЗАЦИЯ зрения. Потому что до этого люди возбуждались от рассказов и прикосновений исключительно. А картинки видели только приличные —не такие pic.twitter.com/XZNsIYA5Gy
Мария — не первый арт-блоггер, который преподносит историю художественных через эротическую оптику. Искусствовед и журналист Софья Багдасарова даже выпустила книгу «Омерзительное искусствоведение».
«Но все вышло не так, как планировала Прокрида: супруги на брачном ложе помирились. Ночка у них выдалась горячей. Минос извинился перед женой. Поутру Прокриду со свистом отправили на родину, оплатив предварительно такси, но не дав украсть серебряные ложечки. Но что это я отвлекаюсь на вставную новеллу, будто Шахерезада. Вернемся к быку Посейдона. Пасифая в него страстно влюбилась и стала вожделеть. Кстати, ее сестра Цирцея была широко известна тем, что превращала приблизившихся мужчин в животных — по официальной версии в наказание за то, что они к ней приставали, но при сопоставлении возникают дурные подозрения…»
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