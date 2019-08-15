Выставочный зал Манеж приглашает переночевать в шатре на выставке AES+F во время акции «Ночь в Манеже». Мероприятие начнется в 21:00 в субботу 24 августа и закончится в 10:00 в воскресенье 25 августа. Участников ждет закрытая экскурсия по выставке «AES+F. Предсказания и откровения», музыкальная медитация, чаепитие, сон в Манеже и обмен впечатлениями за завтраком. Кроме того — безалкогольные welcome-коктейли и вечернее чаепитие от партнеров.

20 участников отбираю по заявкам, анкету можно заполнить тут. Условия участия: наличие спального мешка и коврика-пенки, заполненная анкета и взнос 1000 рублей. К участию не допускаются лица, не достигшие 18 лет, а также люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Количество мест строго ограничено, присылать заявки можно до 20 августа, 12:00. Ответные письма придут участникам 21 августа.

Первая «Ночь в Манеже» прошла в мае 2019 года на выставке «Жизнь после жизни».Возможность переночевать в музее уже предлагали Британский музей и Музей естественной истории в Лондоне, Национальный архив в Вашингтоне, Художественный музей Рубина в Нью-Йорке и другие мировые культурные институции.