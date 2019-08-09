Как 30 лет назад топтали глину за американо-советскую дружбу на пляже Петропавловской крепости?

В эти выходные в Петропавловской крепости пройдет фестиваль керамического искусства «Оставь свой след», во время которого все желающие смогут потоптать глину ногами — действо посвящено 30-летию русско-американской акции «Глина, скрепляющая дружбу». Тогда в Ленинград приехала делегация керамистов из Милуоки — вместе с ними горожане месили глину и создали панно в подарок американскому городу. Американцы приехали с аналогичным подарком, который, правда, потерялся в 90-е. «Собака.ru» собрала воспоминания организаторов акции (и их детей).

Во время акции «Глина, скрепляющая дружбу» в 1989 году в Ленинграде

Во время акции «Глина, скрепляющая дружбу» в 1989 году в Милуоки, США

Во время акции «Глина, скрепляющая дружбу» в 1989 году в Ленинграде

«Что же это происходит? В воскресенье на пляже у Петропавловки — толпа. В центре: куча глины, и десять-пятнадцать человек методично топчутся по ней, размазывая это серое вещество тонким слоем по площадке. Первая группа уходит, ее сменяют другие. Затем по команде опять собирают глину в кучу. И все сначала. И так в течение трех часов. Шум, гам. Выделяются люди в черных футболках, на спинах надпись — «Глина, скрепляющая дружбу». Это совместная советско-американская группа», —.писали летом 1989 году петербургские газеты. В июне 5 тысяч жителей Милуоки собрались на берегу озера Мичиган, чтобы потоптать 8 тонн глины и оставить на ней свои отпечатки и пожелания советским гражданам — в результате получилось огромное керамическое панно, которое в августе в Ленинград привез идеолог акции Джоэл Пфейффер. Вместе с ним приехало 33 американских художника, чтобы вместе с горожанами потоптаться на глине теперь уже на пляже Петропавловской крепости. Ответное произведение искусства уехало в Милуоки и до сих пор украшает аэропорт города. А вот американское панно размером 2,7 на 11, 6 метров потерялось в 90-е — его установили в здании Морского вокзала на Васильевском острове, но потом пропало. Сотрудники Музея архитектурной керамики надеятся, что оно просто скрыто от глаз временной стенкой. Зато 30-минутный документальный фильм об акции американские художники получили Gabriel Award — награду Ассоциации католической прессы.

Панно, созданное в Ленинграде для Милуоки. Из личного архива Екатерины Омининой



Солодков Лев Степанович

Организатор акции, керамист, Заслуженный художник и член Союза художников России Заняться организацией акции в Ленинграде меня попросили по просьбе Джоэла — он знал меня как выдающегося керамиста, еще в 1973 году на международном конкурсе в итальянской Фаэнце я был награжден золотой медалью. Мы ведь должны были и в Милуоки ехать, мять глину вместе с американцами, но нас не выпустили. К нам приехала делегация из 33 человек — я распределил их по квартирам своих друзей-художников. Петербургское телевидение встречалось с нами и дало анонс. Я нашел глину в Колпино, три тонны, привез ее в Ленинград. Достал брезентовый тент от танка и на берегу Невы на пляже Петропавловской крепости мы все и устроили. Боялся, что мало народа придет, но людей пришло так много, что пришлось выстроить ограждения из канатов и пускать желающих потоптать глину порциями. Люди со смехом и удовольствием это делали, играла музыка, все друг друга мазали глиной, потом купались в Неве. Я смастерил 33 деревянных планшета, в которые мы утрамбовали глину. Дети и взрослые выводили на них свои пожелания американцам — мира, счастья, все очень дружелюбно было. Особенно отличились дети из художественной школы, они просто великолепные делали рельефчики.

Когда акция закончилась, мы погрузили все это на машину и отвезли на завод, для обжига, там главным инженером трудился мой друг. Я нарезал эти глиняные фрагменты, чтобы составить композицию панно, затем мы покрыли его глазурью — вышел очень красивый коричнево-зеленый, болотный цвет. Получилось цельное произведение, никто не верил, что его сделали «стихийно», думали, что панно изготовлено по эскизу. Затем нужно было довезти его до Милуоки, в этом нам очень помог тогдашний генеральный директор Балтийского морского пароходства, он нам бесплатно дал большой контейнер. Половина нашей группы художников отправилась в США на самолете, а 6 человек (в том числе и я) плыли 15 дней на пароходе. Панно сначала выставили в музее Милуоки, а потом поместили в городской аэропорт. А то, что нам подарили — потеряно, в 90-е у Морского вокзала постоянно менялись владельцы, никто не ценил и не берег панно. В США, мне, кстати, предложили шикарную мастерскую в Чикаго, чтобы я остался поработать, но я не решился. Думаю, что правильно сделал — успел организовать тут свою мастерскую и сейчас делаю уникальные вещи, например фарфоровый иконостас для Успенской церкви на Васильевском острове. Американцы тогда, в 1989 году, были в восторге от Ленинграда. Всем особенно понравилась экскурсия в Русский музей, наши художники-передвижники. Одной девушке я подарил книгу с репродукциями Ильи Репина — она была так счастлива, что потом мне целый год присылала журналы по керамике.

Екатерина Оминина

Художник-керамист Мы с мужем — художники-керамисты, поэтому нас позвали поучаствовать в акции — помогать доводить панно до ума. Предложение было абсолютно шокирующим: очень интересно, с одной стороны, с другой — волнительно. Джоэл рассказывал нам как эта идея к нему пришла в голову, с чего все началось. Когда он был еще студентом и учился на керамиста, то не мог себе позволить специальную машину для перемешивания глины. Он приглашал друзей, покупал ящик пива, и в саду его дома они топтали эту глину на куске брезента или пластика. Пили пиво и пели песни, веселились — из скучного и тяжелого занятия получилось веселое времяпрепровождение, которое было, при этом, очень полезно. Джоэл обнаружил, что такой опыт сближает, люди становятся друзьями. И тогда он решил, на волне хороших отношений между США и СССР, сделать проект «Глина, скрепляющая дружбу». До этого он подобные мероприятия, Clay stomp, устраивал в разных городах Америки. Как проходила сама акции на пляже Петропавловки? Вообще там был сплошной поток людей: кто-то там попрыгал-попрыгал и пошёл дальше заниматься своими делами, а кто-то был с начала и до конца. А потом, когда эта глина была уже перемешана, набили ящики с бортиком, где-то сантиметров 8 или 10, и загладили. Поставили недалеко от пляжа, и уже другие люди оставляли след на гладких поверхностях глиняных. Кто ладони отпечатывал, кто прилеплял сердечки, флажки. Дети лепили свои фигурки и потом их тоже прилепили на панно. Профессиональные керамисты тоже участвовали, помогали так, чтобы потом всё не развалилось. Конечно, эта акция стала совершенно новым опытом. Цель была — показать публике, как можно общаться и дружить, стараться понять друг друга. Знаете, такой пример народной дипломатии, что ли. Американские художники жили в наших, довольно обычных, квартирах. Понятно, что американцы приехали из других, возможно, условий. Были и совсем молоденькие люди, и вполне такие солидные. У нас жил Патрик — владелец универсального магазина, а еще фотограф из Milwaukee Journal, довольно известный, у него жена, кстати, скульптор. Мы волновались, удобно ли им будет у нас. Старались как-то развлечь.Многие, кстати, сказали, что эти 10 дней были лучшими 10 дней их жизни. Нам показалось, что это очень большое преувеличение, но они не один раз это повторили.



Александра Оминина

Художник, преподаватель кафедры Художественного текстиля Санкт-Петербургской государственной

художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица В далеком 1989 году я была советским ребенком, второклассницей школы №67 с углубленным изучением испанского языка. Тогда я попала на акцию «Глина, скрепляющая дружбу» в Петропавловской крепости, посвященную дружбе двух стран, США И СССР. Мои родители, художники, были участниками этого проекта со стороны страны Советов. Тогда цель и задачи мероприятия до конца мне не были ясны, но то, что это был переломный момент в жизни нашей семьи и, в какой-то степени, страны, было понятно даже моему детскому разуму. Мама прекрасно говорит по-английски, это способствовало тогда хорошему общению и налаживанию дружеских связей, а в нашем доме жили представители американской группы, это являлось одним из условий проекта «Глина, скрепляющая дружбу». Для меня, ребенка советской формации, случилась абсолютная революция. Я была одарена множеством прелестей буржуазной действительности: куклы Барби, яркие карандаши с резинкой на конце, куча жвачек и конфет (первый раз тогда я попробовала шоколадку «сникерс»), яркие шорты и куча футболок, мелкие игрушки, наклейки, брелоки. Вся эта мелочёвка, к которой сейчас мы относимся, как к мусору, тогда вознесла меня до космических высот в детских компаниях на даче, во дворе и в школе. Американцы мне казались инопланетными гостями: в белых кроссовках, в шортах и футболках с иностранными надписями и нарисованными отпечатками ног, с очень-очень белыми зубами, почему-то все казались еще и высокими.

На первом плане Линн Престон и Крейг Петрос, на заднем плане, с измазанным глиной лицом, —Джоэл Пфайфер, основатель проекта «Глина, скрепляющая дружбу». Из личного архива Екатерины Омининой.

А. Задорин и Л. Солодков. Из личного архива Екатерины Омининой

Мама озаботилась, чтобы я начала учить английский еще до школы, поэтому я применила свои неглубокие познания и по-детски пообщаться с этими белозубыми «красавцами» — прекрасными мне казались абсолютно все. Само мероприятие на пляже Петропавловки, когда толпы людей измазанные глиной топчутся в ней и смеются, мне, советскому октябренку, показалось уж очень бурным и многолюдным. Но веяло от него чем то совершенно иным, незнакомым и притягательным. Было понятно, что чтобы так себя вести, нужно иметь определенную раскрепощенность. Ею американские участники с успехом заражали наших. В последствии, родители поехали с ответным визитом в Штаты, где тоже жили в семьях. В течении двух месяцев с ними не было практически никакой связи, кроме пары телефонных звонков и одного письма. Приехали они совершенно другими людьми, но уже через год-другой, все мы стали другими людьми в другой стране.