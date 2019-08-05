Галерея «Люда» художника Петра Белого снова открывается в 3 раз, теперь — на Тележной улице

В сентябре Петр Белый открывает новую галерею «Люда» на Тележной улице недалеко от Александра-Невской лавры — это уже третье пространство художника с таким названием. Ранее в помещении находилась мастерская скульптора Михаила Долгополова. 5 августа (то есть сегодня) с 18:00 до 21:00 гостей приглашают на трехчасовую выставку-показ бывшей мастерской перед началом стройки.

Первая «Люда» открылась в 2008 году в гараже на Моховой улице. Главной особенностью галереи стала частая смена экспозиций — каждую неделю открывалась новая выставка. В таком режиме «Люда» проработала год, а затем закрылась. В 2014 году площадка возродилась на том же месте и закрылась через 3 года.

На прошлой неделе в Marina Gisich Gallery открылась персональная выставка Петра Белого «Слой» — в галерейном пространстве художник собрал фрагменты незаконченного ремонта.