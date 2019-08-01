В KGallery покажут московских и ленинградских нонконформистов: от Оскара Рабина до Михнова-Войтенко

7 августа в KGallery открывается выставка «Москва-Ленинград. Нонконформизм 1950-х—1980-х годов». Зрители увидят работы московских художников Анатолия Зверева, Владимира Яковлева, Оскара Рабина, Владимира Немухина, Дмитрия Краснопевцева, а также ленинградских авторов «Арефьевского круга», Евгения Михнова-Войтенко, Анатолия Белкина и других. Идея проекта — в сопоставлении сюжетных предпочтений и стилистических особенностей живописи художников двух городов. KGallery отмечает, что ленинградские художники этого периода наследуют черты «классического» русского авангарда 1907-1930-х годов, для которого характерно творческое соперничество Москвы и Петербурга. Пример — проект «Союз молодежи» в Русском музее.

На выставке «Москва-Ленинград. Нонконформизм 1950-х—1980-х годов» покажут произведения из фондов галереи. Значительная часть работ появилась в KGallery из собрания профессора Анатолия Сидорова и его супруги Галины Волковой, которые принимали и выставляли у себя в квартире художников-нонконформистов. Часть коллекции поступила от фотографа и представителя ленинградского андеграунда Геннадия Приходько, некоторые работы были куплены непосредственно у художников.



Спонтанный характер выставки и выбранный подход к экспонированию работ — дань памяти о квартирных

выставках. Зрители увидят, как работы неофициальных художников заполняли стены комнат и квартир, становились неотъемлемой частью жилого пространства.

«Москва-Ленинград. Нонконформизм 1950-х—1980-х годов»

KGallery

7—31 августа