В минувший уикенд в «Севкабель Порту» прошел уже 5-й фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect. Именно здесь технология нагревания табака glo представила серию работ художника-муралиста Артема Стефанова, известного также как STFNV.

Художник-муралист Артем Стефанов (STFNV)



Характерные признаки визуального языка STFNV — это сочетание форм и объектов, находящихся в реальном мире (например, дома и заборы) с характерными рельефными особенностями и цифровой эстетикой: глитч, морфинг форм и оптические иллюзии. Таким образом художник ищет взаимосвязи между аналоговым и цифровым в условиях стремительно развивающейся информационной эры. На презентацию арт-объекта пришли Аглая Тарасова, Мария Червоткина, Ксения Гощицкая, Федор Бумер, Ева Мохамед и другие.

За основу арт-объекта был взят призматрон. На каждой из граней — уникальный эскиз, нанесенный художником вручную и вдохновленный яркими цветами девайса glo mini* (почти светящийся алый, холодный сапфировый синий, густой пурпурный, солнечный желтый, энергичный оранжевый, сочный зеленый и голубой). Художник говорит об этом так: «В своих абстрактных работах я всегда использую спектральные и простые цвета, поэтому цветовое решение девайса мне очень близко. Я перераспределил фирменные цвета glo mini* между своими эскизами, и они продиктовали характер сценографии данного проекта». Кроме того, STFNV переосмыслил фирменный элемент девайса glo — круг — представив его в новом и неожиданном ключе: «Здесь круг используется ментально, в качестве шарниров, благодаря которым призмы с нанесенным рисунком двигаются и тем самым меняют картинку».