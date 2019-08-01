glo представил коллаборацию с художником-муралистом STFNV на прошедшем Present Perfect Festival
В минувший уикенд в «Севкабель Порту» прошел уже 5-й фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect. Именно здесь технология нагревания табака glo представила серию работ художника-муралиста Артема Стефанова, известного также как STFNV.
Характерные признаки визуального языка STFNV — это сочетание форм и объектов, находящихся в реальном мире (например, дома и заборы) с характерными рельефными особенностями и цифровой эстетикой: глитч, морфинг форм и оптические иллюзии. Таким образом художник ищет взаимосвязи между аналоговым и цифровым в условиях стремительно развивающейся информационной эры.
На презентацию арт-объекта пришли Аглая Тарасова, Мария Червоткина, Ксения Гощицкая, Федор Бумер, Ева Мохамед и другие.
За основу арт-объекта был взят призматрон. На каждой из граней — уникальный эскиз, нанесенный художником вручную и вдохновленный яркими цветами девайса glo mini* (почти светящийся алый, холодный сапфировый синий, густой пурпурный, солнечный желтый, энергичный оранжевый, сочный зеленый и голубой). Художник говорит об этом так: «В своих абстрактных работах я всегда использую спектральные и простые цвета, поэтому цветовое решение девайса мне очень близко. Я перераспределил фирменные цвета glo mini* между своими эскизами, и они продиктовали характер сценографии данного проекта». Кроме того, STFNV переосмыслил фирменный элемент девайса glo — круг — представив его в новом и неожиданном ключе: «Здесь круг используется ментально, в качестве шарниров, благодаря которым призмы с нанесенным рисунком двигаются и тем самым меняют картинку».
При определенной постановке призм арт-объекта поверхность становится единым полотном и перед зрителем могут появиться три совершенно разных мурала. При этом результат работы гости фестиваля могли самостоятельно менять и трансформировать.
glo доказал, что мыслит вне шаблонов. В концептуальной работе STFNV отразилась философия бренда — стремление выйти за рамки привычного. Сам художник комментирует это так: «Я всегда стараюсь не зацикливаться на каком-то одном направлении в своем творчестве, даже если оно суперуспешное. Пробую что-то новое, придумываю техники — это созвучно философии glo».
*мини
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