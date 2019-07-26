В России появится единый электронный каталог ценностей из собраний музеев страны

К 2024 году в России появится единый Государственный электронный каталог, который объединит ценности из собраний музеев страны. Закон о создании проекта был подписан еще в 1996 году, однако работа над ним не велась до 2015-го — с тех пор специалисты успели полностью описать 16 миллионов предметов.

«Мы убеждены, что в течение ближайших лет пяти эта работа будет завершена и все сокровища, которые накоплены были нашими предками и поколениями, будут соответствующим образом систематизированы и атрибутированы», — сказал министр культуры России Владимир Мединский. Он также отметил появление 170 новых музеев за последние шесть лет. Всего, по данным министра, России работает около 3000 музеев разного уровня подчинения и более 700 частных музеев.

Напомним, ранее Государственный Эрмитаж запустил собственный образовательную проект «Эрмитажная Академия». Энциклопедическое музейное собрание, созданное на основе коллекций материалов Эрмитажа, дает возможность представить историю мировой культуры от древности до современности. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина также запустил «Академию Пушкинского» поделен на три раздела в зависимости от уровня знаний слушателя.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ также предложило создать отечественный аналог «Википедии». Проект «общенационального интерактивного энциклопедического портала» будет субсидироваться из федерального бюджета и включать платные подписки на справочную, техническую и другую литературу, а также периодические издания.