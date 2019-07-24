Знакомьтесь: мультимедиа-художники Tundra покорили фестивали Sonar и Mutek, на очереди — Present Perfect

Петербургский коллектив Tundra вирутозно скрещивает в своих мультимедиа-действах звук и свет. В эту пятницу на фестивале Present Perfect в «Севкабель порту» они покажут перформанс Nomad, который видели зрители таких крупных ивентов, как Sonar Istanbul, Mutek в Монреале, ARMA X в Берлине. «Собака.ru» узнала у Клима Суханова и Семена Перевощикова, как они завоевали международную известность, зачем обманывать ожидания зрителей и почему они — цифровые номады 21 века.

Команда Tundra. Клим Суханов, Семен Перевощиков, Александр Синица

Одним из первых ивентов в Петербурге, для которого мы сделали инсталляцию, был «Гиперпрыжок» 2014 года команды Dreamers United Алексея Онацко, который сейчас занимается проектом «Севкабель порт», где будет проходить фестиваль Present Perfect. «Гиперпрыжок» в заброшенном спортивном зале Манежа Первого кадетского корпуса перосмыслял это неиспользуемое пространство — получилось круто, и мы вдохновились совместным творчеством, решив продолжить экспериментировать в том направлении, в котором сейчас работаем. Большинство инсталляций Тундры это site-specific art, то есть они дополняют или переосмысляют архитектуру пространства. Примерно 70% контента создается уже на месте — когда все собрано и подключено — начинается момент творчества, когда перед тобой огромная площадка, куча световых приборов и ты начинаешь ими управлять. Это момент магии. В наших работах звук и свет тесно взаимосвязаны, и часто весь контент генерируется или управляется при помощи специальных алгоритмов, то есть звук триггерит свет или наоборот свет генерирует звук.

Гиперпрыжок, 2014 год

Инсталляция THE VOID

У половина Тундры — музыкальный бэкграунд, теперь мы применяем этот опыт в медиа-искусстве. Работая с музыкой, ты все равно остаешься в рамках канонов и правил. Когда мы совместили звуковые и визуальные компоненты, то смогли действовать за рамками музыкальных образов, то есть воздействовать на людей опытом восприятия. Нам важно, чтобы человек, видя инсталляцию, не мыслил категориями: «а, это современное или концептуальное искусство», а воспринимал контекст и атмосферу. Перед нами стоит задача вызвать у него неконтролируемый спектр новых эмоций, чтобы человек испытал опыт схожий с восприятием природного явления, например, грома, молнии или северного сияния. Если мы беремся за рекламный проект, например, презентацию новой модели «Ягуара», значит, у нас есть определенная степень творческой свободы. Хорошие проекты случаются, когда тебе доверяют и говорят: «Ребята, делайте, что хотите». Это, к сожалению, исключение, в большинстве случаев это бриф, заказчик, которому нужно сделать так, как он хочет. Если бы мы пошли этим путем, то сейчас были бы богатыми. Мы хотим делать свое и, по возможности, не идти на компромиссы.

Мы экспериментируем со свето-звуковыми образами и часто сталкиваемся с стереотипами восприятия, продиктованными либо кинематографом, либо рейв культурой. Лазер вызывает в голове образы из сцен ограбления банка, а сам звук лазера воспринимается как высокочастотный писк — тоже кинематографичный стереотип. Сложный и интересный вызов для нас — погрузить человека в абсолютно новый контекст, избавленный от ассоциаций. Когда ты не можешь идентифицировать, что происходит перед тобой, где источник света или что это за звук — в мозгу включается кнопка record и начинается запись, формируются новые нейронные связи, и ты получаешь новый уникальный опыт. Без безумных, амбициозных и неосуществимых идей нам было бы скучно, в запасе всегда должна быть абсолютно нереализуемая, неосуществимая мечта. Допустим, с Луной поработать на небе. Как-то нас спросили: «Где бы вы хотели сделать инсталляцию?» — «Конечно, в тундре». Сфера, в которой мы работаем, зависит от технологий. Например, роботизированные руки, которые стали доступнее и их стали использовать так, как раньше не использовали — сейчас с ними начнут работать все. Взять технологию и «заставить» ее работать по-другому, как никто ранее — это катализатор наших проектов. Для инсталляции «Гиперпрыжок» мы придумали поставить световые головы на тотемы по всему залу и заставить их двигаться так, как будто это не осветительные приборы, а какие-то персонажи. Получился ритуальный танец света, который выводит за рамки восприятия.

В любом виде искусства действует правило: чем лучше ты разбираешься в нем, тем больше удовольствия от его восприятия. Медиа-искусство — молодая сфера. Это не такой обязательный элемент, как в других видах искусства, когда, имея экспертизу, ты получаешь эстетическое удовольствие. «Вау-эффект» от медиа-перформансов как раз эксплуатируют музыкальные фестивали и музеи, когда искусство становится больше интертейментом, развлечением. Фестивали могут стать трамплином для большинства молодых медиа-художников, мечтающих попробовать себя и осуществить свои идеи, потому что, как правило, организаторы готовы предоставить и место, и оборудование бесплатно. Автоматически появляется и ресурс, и аудитория. Многие наши проекты невозможно было бы воплотить в жизнь без приглашения на фестиваль.

«Вау-эффект» от медиа-перформансов как раз эксплуатируют музыкальные фестивали и музеи, когда искусство становится больше интертейментом, развлечением.

На фестивале Present Perfect в этом году будет представлена обновленная версия аудио-визуального перформанса Nomad. Есть такой термин «цифровые кочевники» — это люди, которые не зависят от места и могут работать в любой точке мира. В каком-то смысле мы тоже цифровые кочевники — на каждый фестиваль приезжаем со своим оборудованием и постоянно совершенствуем лайв-перфоманс, меняем контекст места где он происходит. Перемещаясь из одной студии в другую, мы готовили лайв-выступление и раздумывали над форматом и сценографией. Ведь мы не перформеры: не поем, не двигаемся, как рок-звезды, и за нами не очень интересно наблюдать, но при этом наши действия на сцене должны быть осмыслены. Подчеркивая номадическую ритуальность перформанса, каждый из нас сидит на ковре, за столом, взаимодействуя со своим инструментом и при этом создавая общую синергию света и звука.

Инсталляция Outlines

Перформанс Nomad