Каллиграфию «Супрематический крест» Покраса Лампаса в Екатеринбурге закатали в асфальт спустя сутки после появления

Петербургский художник и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас создал новую работу «Супрематический крест» — рисунок площадью 6 тысяч квадратных метров с заложенным в основу манифестом Казимира Малевича. Однако спустя сутки каллиграфию в прямом смысле закатали в асфальт — поверх нее коммунальный службы Екатеринбурга начали укладывать дорожное покрытие.

Изображение огромного креста с заложенным в него отрывком из манифеста художника Казимира Малевича появилось на площади 1-й Пятилетки в Екатеринбурге 18 июля. «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты — бросаем вам дорогу», — гласит изображенный манифест. Однако работа просуществовала недолго. Уже на следующий день коммунальный службы начали укладывать поверх нее асфальт.

Работа «Супрематический крест» была выполнена в рамках десятого фестиваля «Стенограффия», организаторы которого всегда согласовывают появление изображений с администрацией. Градоначальники говорят, что укладку асфальта уже остановили — в настоящий момент они начали «думать, как восстановить произведение».

«На площади Первой пятилетки сейчас остановили работу техники. Надо будет восстанавливать этот рисунок. Район по ушам получит. Там новый зам по благоустройству, решил заняться такой работой. Я сейчас вне Екатеринбурга. Вернусь в город — будем разбираться с ними», — сообщил Высокинский.

Напомним, в декабре «Яндекс» и Покрас Лампас выпустили лимитированную серию «Яндекс.Станций». В основе рисунка — цитата одного из основателей «Яндекса» Ильи Сегаловича: «Прогресс неостановим». Фраза нарисована в стиле каллиграфутуризма, или «каллиграфии будущего», который Покрас Лампас использует в своих работах. Ранее каллиграф создал самую большую каллиграфию в мире перед РЖД Ареной — площадь рисунка более 11 тысяч квадратных метров, на него ушло 5 000 литров краски. Он признан самой большой каллиграфией в мире.