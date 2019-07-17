Разработчики Google Arts & Culture создали виртуальную галерею «Искусство цвета». Все полотна в экспозиции размещены по цветовой гамме и разложены на оттенки. Теперь при помощи камеры на смартфоне можно побывать внутри полотен Рембрандта, Райли и Хокусая.

Новая виртуальная галерея объединяет произведения искусства разных эпох и стилей из собрания 33 музеев мира. Экспозиция поделена на четыре зала с картинами, каждый из которых представляет определенную цветовую гамму. Так, можно попасть в темный зал, где «выставлена» картина Рембрандта «Ночной дозор» и «Движение в квадратах» Бриджета Райли.

Кроме того, в «Искусство цвета» представлена картина Джорджии О’Кифф «Красная канна», «Мать-Индия» Амриты Шер-Гил или «Победный ветер. Ясный день» Кацусики Хокусая. Чтобы визуально дополнить представленные картины, разработчики наполнили пространство виртуальной галереи яркими цветами и различными геометрическими формами.

Для того, чтобы побывать в виртуальной галерее, необходимо установить приложение Google Arts & Culture для Android или iOS на устройство, поддерживающее виртуальную реальность. Коллекция доступна во вкладке «Камера».