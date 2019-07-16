Эрмитаж продлил время работы ради выставки «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры»

Теперь на выставку «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры» можно попасть в вечернее время. Государственный Эрмитаж продлил время работы музейного комплекса, а также запустил в продажу специальные билеты для посещения экспозиции — по 300 рублей.

С 16 июля по 6 октября попасть в главное здание Главного штаба Государственного Эрмитажа можно в вечернее время — с 18:15 до 21:00 по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость входного билета для всех категорий граждан в это время составит 300 рублей, однако по нему можно попасть только на экспозицию «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры». Билет можно приобрести в кассе Главного штаба с 18:00 до 20:30 в день посещения выставки.

Напомним, 21 июня в Главном штабе Государственного Эрмитажа открылась выставка «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры» — эпохальное воссоединение работ собрания предпринимателей Ивана и Михаила Морозовых, которое было разделено в 1947 году между Эрмитажем и ГМИИ им.Пушкина. В экспозиции представлено 149 работ из коллекции Эрмитажа и 31 картина из Пушкинского музея. Самые долгожданные шедевры на выставке — 3 работы Пабло Пикассо «Девочка на шаре», «Арлекин и его подружка (странствующие гимнасты)» и «Потрет Амбруаза Воллара». О том, что еще посмотреть на выставке «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры», читайте в нашем материале.