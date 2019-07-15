В Академии художеств пройдет вечеринка White Academy of Arts — с видео-артом, световыми инсталляциями и перформансом Саши Фроловой
В одном из самых закрытых дворцов Петербурга — в заднии Академии художеств на Васильевском острове — пройдет вечеринка White Academy of Arts. Действие объединит музыку, видео-арт, лазерные и световые инсталляции в круге внутреннего двора Академии. Быть в total white!
В музыкальном лайн-апе вечеринки сразу три резидента немецкой электронной школы. Диджей, продюсер и автор ремиксов Timo Maas, чья карьера электронного музыканта началась более 30 лет назад. Диджей, композитор и один из основателей популярных музыкальных фестивалей Love Parade и Mayday Максимиллиан Ленц, известный под псевдонимом WestBam (знаменательно: в середине 80-х Ленц даже поучаствовал в концерте группы Сергея Курехина «Поп-механика»!). А также автор серии культовых вечеринок In Beat We Trust, одна из организаторов брейкбит фестиваля Breaks Arena и лучший диджей 2014 года по версии Breakspoll Awards — Lady Waks.
В рамках вечеринки White Academy of Arts свой перформанс покажет известная своими «надувными костюмами» Саша Фролова — ученица самого эпатажного художник России Андрея Бартенева.
Саша Фролова
Современное искусство чаще всего намеренно отталкивающее, агрессивное, сознательно уродливое. Считается, что современное искусство не должно быть красивым, что плохо создавать что-то красивое, тебя сразу начинают записывать в категорию «дизайн». Искусство теряет свою функцию красоты.
Еще один аспект в том, что художников, которые занимаются позитивным искусством, в мире по пальцам пересчитать. В основном все заняты рефлексией: социальной, политической, личной, переваренной болью, кровью, страданиями и всякой жестью. Даже жизнерадостность Такаси Мураками оборачивается веселой истерикой, когда ты в костюме кролика, но при этом он истекает кровью. У меня нет никакого двойного дна. Есть ирония, обыгрывание образов, визуальных архетипов. Я хочу перебросить зрителя в какую-то другую, лучшую реальность, дать вариант позитивного развития событий.
Вечеринка White Academy of Arts пройдет 19 июля во внутреннем дворе Академии художеств, Университетская набережная, 17. Билеты можно посмотреть здесь.
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