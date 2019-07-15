Из интервью для «Собака.ru»:

Современное искусство чаще всего намеренно отталкивающее, агрессивное, сознательно уродливое. Считается, что современное искусство не должно быть красивым, что плохо создавать что-то красивое, тебя сразу начинают записывать в категорию «дизайн». Искусство теряет свою функцию красоты.

Еще один аспект в том, что художников, которые занимаются позитивным искусством, в мире по пальцам пересчитать. В основном все заняты рефлексией: социальной, политической, личной, переваренной болью, кровью, страданиями и всякой жестью. Даже жизнерадостность Такаси Мураками оборачивается веселой истерикой, когда ты в костюме кролика, но при этом он истекает кровью. У меня нет никакого двойного дна. Есть ирония, обыгрывание образов, визуальных архетипов. Я хочу перебросить зрителя в какую-то другую, лучшую реальность, дать вариант позитивного развития событий.