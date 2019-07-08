В переулке Радищева планируют закрасить фрески с копиями Боттичелли и Никаса Сафронова

Фрески в переулке Радищева планируют закрасить в начале недели — об этом сообщили «Бумаге» в пресс-службе администрации Центрального района. Пресс-секретарь заявил, что автор фресок не согласовывал их с правительством Петербурга.

Создатель арт-объектов Олег Лукьянов считает, что город нужно превратить в галерею. Он выступил против уничтожения своих работ и опубликовал петицию на сайте Change.org. В настоящий момент ее подписали более 1200 человек.

Ранее на Кирочной улице появились яркие репродукции классической живописи — их уже попытались закрасить, но художник "отмыл" свои работы.

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