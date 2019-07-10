Рейв — это современное искусство: зачем фестивалю Gamma-2019 выставка и форум медиа-искусства

Рейвы заменяют Петербургу галереи и музеи: смотреть медиа-искусство, science art и блуждать по самой большой тотальной инсталляции в эти выходные мы идем на фестиваль Gamma. «Собака.ru» рассказывает об арт лайн-апе, зачем фестивалю электронной музыки нужна международная конференция и почему выставка на Заводе им. Степана Разина — самый посещаемый в городе смотр современного искусства.

Аудио-визуальная инсталляция от Tundra collective на фестивале Gamma в 2017 году

Аудио-визуальная инсталляция от Tundra collective на фестивале Gamma в 2017 году

Иван Логос

Идеолог фестиваля Gamma Cейчас в Петербурге происходит уникальное явление — рейв стал частью современного искусства. Недавно я был в Красноярске и Томске, где проводил по просьбе организаторов паблик-токи и размышлял о том, как рейв становится искусством 21 века. Наши ивенты — уже давно что-то большее, чем просто танцевальное мероприятие. Это объединение людей, идей и смыслов. В регионах ребята стараются делать нечто подобное, у них есть ориентиры: что-то копируется, где-то добавляется новое. Мне приятно, что петербургская Gamma и группа m_division пробуждает в них это желание. Мы показываем нашей публике, что музыка, паблик-арт, медиа-арт, архитектура и ресайкл — все это является одним большим целым и только в таких коллаборациях рождаются удивительные проекты. В этом году у нас будет профессиональная программа — Gamma_PRO, на ней заявлена тема «Музеи как фестивальное пространство», где 4 международных арт-куратора поделятся опытом взаимодействия с музеями. Происходит взаимный обмен: искусство из музеев выходит в непривычные пространства фестивалей, а фестивали экспериментируют с музейными пространствами. Я думаю, что художникам нравится этот опыт: в России недостаточно музеев для представления современного искусства, вся наша арт-тусовка вечно находится в состоянии противостояния: споры, публичные скандалы, а на выходе — 2 выставки в году, о которых широкая публика и не знает. На форум Gamma _Pro мы привезем специалистов из токийского Национального музея Miraikan (Токио), центра изобразительных искусств Hexagram, Королевского технологического института в Стокгольме, а также глав крупнейших мировых фестивалей аудио-визуального искусства Mutek, CTM, Unsound. Среди спикеров замечен даже заместитель ночного мэра Амстердама). В финале Микела Пелусио, медиа-художница из Италии, покажет перформанс SpaceTime Helix — соединение квантовой физики и аудио-визуального эксперимента.

Вся наша арт-тусовка вечно находится в состоянии противостояния: споры, публичные скандалы, а на выходе — 2 выставки в году, о которых широкая публика и не знает.

Рейв-культура всегда строилась на взаимном уважении и максимальном ощущении свободы для всех участников, мы не ограничиваем художников, не ставим им рамки. Да, у нас не предусмотрены большие гонорары за участие, зато есть пространства, в которых скорее всего больше никогда не получится показать свое искусство. Эти пространства впечатляют и дополняют восприятие работ, позволяют сказать художнику нечто большее, чем он скажет в четырех стенах «белого куба». Автора «услышит» большая аудитория, которая любит и умеет слушать, этих людей не встретишь на «модных» выставках, куда ходит один и тот же узкий круг ценителей. Нам не важна «звездность» художника, у нас другие принципы, которые прослеживаются и в музыкальном формате фестиваля. Мне абсолютно не важно, что о нашем проекте скажет какой-то «уважаемый» в определенных кругах арт-критик. Куда ценнее — реакция гостей: «Вы открыли для меня другой мир, спасибо вам!»

Наталья Фукс



Инсталляция Лели Нордик и Ольги Шаповаловой на фестивале Gamma в 2017 году

Наталья Фукс

Куратор, искусствовед и со-продюссер фестиваля Gamma В рейв-движении с момента его зарождения всегда присутствовал компонент современного искусства. К примеру, не существовало других пространств для развития VJ-культуры в Америке. Или вспомним ранний рейв в том же Петербурге в 90-е годы и вечеринки в сквотах: современное искусство всегда было неотъемлемой частью музыкальной культуры. Уже в XXI веке в России произошло разделение визуального и музыкального вектора, и как мне кажется, это было связано с прозаическими причинами экономического характера. Но в последние пять лет ситуация трансформировалась, и происходит своеобразное возвращение к корням: рейв не становится пространством современного искусства сейчас — он являлся им всегда. В 2018 году форум Gamma_PRO посетило более тысячи человек. Среди участников — люди из мира искусства, современной музыки, а также ученые и представители технологического бизнеса и производства. Получился синтез культуры, науки и технологии. Важно понимать, что все фестивали электронной музыки и современной культуры имеют дискурсивную программу. Ведь фестиваль — это не просто витрина для музыкантов и художников. Это пространство, в котором формируются смыслы. В этом году к нам приедут представители 20 мировых фестивалей, все — наши партнёры, которые расскажут о своем видении современной аудиовизуальной культуры и электронной музыки, а также о современных технологиях и инновациях в культуре. Спикер программы «Искусственный интеллект и культурная эволюция» — Михаэль Шпрангер, главный специалист SONY Computer Science Lab и одновременно художник, создающий роботов. Мы активно работаем с темой искусственного интеллекта в этом году в связи с появлением экспериментальной лаборатории на фестивале Gamma — два месяца назад мы начали работать над созданием новых музыкальных произведений с использованием искусственного интеллекта. И решили открыть целую AI-сцену в основную ночь. На этой сцене на Заводе им.Степана Разина зрители увидят 6 свежих произведений, которые показывают возможности технологий, связанных с искусственным интеллектом: машинное обучение, машинное зрение. Наш опыт очень заинтересовал наших международных партнёров, и уже скоро мы повторим AI-лаборатории на фестивалях в Токио и Монреале.

Рейв не становится пространством современного искусства сейчас — он являлся им всегда.

То, что на фестивале Gamma соединилось современное искусство, междисциплинарная конференция и электронная музыка, — заслуга нашей уникальной команды. Иван Логос — идеолог музыкальной концепции и продюсер фестиваля; Слава Костяхин — генеральный продюсер, который отвечает за общее видение и структуру проекта; и я — третий партнер, куратор и со-продюсер, который реализовывает профессиональную программу на фестивале и организовывает международные и институциональные связи. Нас троих, безусловно, соединила музыка, интерес к инновациям и общее понимание потребностей новой генерации в России. Наша миссия — свобода творческого высказывания. И если возвращаться к концепции рейва, — то это естественная эстетическая среда для реализации наших идей, связанных с современной культурой.

Илья Symphocat

Музыкант, участник лаборатории искусственного интеллекта фестиваля Gamma На проекте GAMMA_LAB_AI мы пытались побольше узнать об искусственном интеллекте, переосмыслить позицию и мнение об AI в частных идеях и проектах, осознать его роль для общества в целом. Благодаря нашим наставникам, Елене Никоноле, Питеру Кирну, Наталье Соболевой и главному куратору лаборатории Наталье Фукс, мы ознакомились с уже существующими AI проектами в области искусства и науки (Art & Science). Далее всех участников поделили на проект-группы — Барокко, Джаз, Техно — в которых мы начали изучать языки программирования, стараясь найти пути для создания проекта. Творческие лаборатории необходимы на дальнюю перспективу, но иногда способны давать и краткосрочные результаты, чек-пойнты процесса, которые мы и представим на основном фестивале. Важная опция, которую мы увидели в AI — это способность собирать данные, анализировать то или иное произведение искусства и выдавать результат, порой даже рандомный. В этом и заключается наша утопичная идея по воссозданию музыки того или иного композитора, с которым хотели бы сыграть вживую на одной сцене, но не можем, так как эти люди закончили свой земной путь. Мы выбрали наших любимых композиторов-минималистов и дали возможность AI сделать анализ их произведений, а полученные результаты покажем в рамках звуковой сессии на AI-сцене. Наша команда — это мой проект Syphocat, Илья Селихов, KMRU (Кения) и Michal Mitro (Словакия).

Искусство на фестивале Gamma-2019 Перформансы в «Планетарии №1» 11 и 12 июля в рамках Gamma_Pro

Фестиваль начнется 11 июля с масштабного аудиовизуального перформанса под куполом Планетария — японский музыкант Кадзуя Нагая и медиахудожник Али Демирель представят мировую премьеру первого полнокупольного AV-концерта. Это первый для них опыт работы с таким пространством. Кадзуя — музыкант-философ, который относится к музыке как к языку. Али — видео-художник, который уже много лет занимается стейдж-дизайном для культового техно-музыканта Ричи Хоутина. 12 июля покажут перформанс «SpaceTime Helix» итальянской художницы Микелы Пелузио, которая работает на стыке аудиовизуального искусства и научных дисциплин, например, физики. AI и AV сцены на основной программе 13 июля на Заводе им. Степана Разина

AI-сцена — результат работы участников лаборатории искусственного интеллекта и музыки Gamma_LAB AI. На аудио-визуальной сцене (AV) все выступления будут дополнены либо собственным вижуалом артистов, либо музыканты выступят в коллаборации с известными медиа-художниками. Российский медиа художник Дима Морозов, который работает под псевдонимом ::vtol::, представит перформанс Spark. Французский коллектив — Мало Лакруа и Максим Омон — привозят проект „Porte nef“, визуально-поэтический перформанс с аудиорядом IN AETERNAM VALE (Minimal Wave). Выступят участники шоукейса SHAPE, который привезут в Россию при поддержке программы Creative Europe, — Люси Рейлтон работает с акустическими инструментами и визуализацией, а Роберт Кургенвен подготовил световой перформанс AGENESIS для экспериментальной сцены.

Инсталляция «Порядок» Анастасии Белоусовой на фестивале Gamma в 2017 году

Инсталляция «Трава» арт-группы «Эс.Ка.Эм» на фестивале Gamma в 2018 году

Однодневная выставка на 13 июля на Заводе им. Степана Разина

На двух этажах куратор Мария Колотовкина собрала работы современных художников и арт-групп, работающих в формате site-specific, то есть учитывающих контекст места. Выставка просуществует 12 часов и потом останется только в цифровой форме — в виде фотографий и экспликаций. Иван Логос уверен, что ее увидят больше людей со всей России и Европы, чем почти любую выставку современного искусства в нашей стране. Среди участников — выпускники Академии Художеств Вера Трофимова и Георгий Хазанкин, которые в этом году участвовали в создании Российского павильона на Венецианской биеннале, Лиза Бобкова, художник Ло Си, работы которого m_division уже показывали в клубе Blank. Каждая из 17 задействованных комнат превратится в тотальную инсталляцию. Зритель сможет перемещаться по ним и погружаться в отдельные миры. Например, Катерина Веселовская воссоздаст лес посреди каменных джунглей, а Сергей Величко — атмосферу советского санатория. Игровая комната «Adult free zone» от арт-группы «Эс.Ка.Эм» напомнит взрослым, как важно оставаться детьми. Арт-группа «ЛГ» разрабатывает тему экологии в инсталляции «Дерево», посвященной изменениям в естественной среде и массовой вырубке леса.

Вера Трофимова Художница, участник выставки на Заводе им. Степана Разина 13 июля Для нас с Георгием Хазанкиным участие в фестивале — это соприкосновение с новым форматом. Это не демонстрация уже существующих объектов в негалерейном пространстве. Это возможность использовать потенциал завода и самого рейва погружать людей в определенную атмосферу. Это игра: мы попадаем в локацию и можем манипулировать объектами, наша миссия — открывать новые уровни восприятия через инсталляцию и видео-арт. Одно из освоенных нами пространств — идейное продолжение аудио-визуальной сцены (AV-stage). Мы создадим локацию-погружение, в основе которой — наблюдение за светопропускным свойством плексигласа. Наш основной проект «Кислотный след» располагается на 4 этаже, на территории Sigma stage — это экспериментальная сцена.