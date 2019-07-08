Евгений Цыганов и Паулина Андреева снимутся в фильме Алексея Учителя о Викторе Цое

Режиссер Алексей Учитель заявил, что в мае 2019 года собирается начать съемки фильма о музыканте Викторе Цое. На данный момент утвержден актерский состав картины.

В будущем фильме снимутся актер и режиссер театра и кино Евгений Цыганов, актриса известная благодаря сериалу "Оттепель" и фильму "Саранча" Паулина Андреева, а также Игорь Верник, Марьяна Спивак, Виталий Коваленко, Михаил Тройник, Надежда Калеганова и другие.

Учитель подчеркнул, что лично знал лидера группы «Кино» и очень любил его. Фильм расскажет о событиях июля-августа 1990 года, когда родственники Цоя везли его тело до Петербурга после аварии в Латвии.

Сценарий к фильму пишет Александр Гоноровский, работавший вместе с режиссером над картиной «Край».