Петербургская лютнистка Марина Белова «оживила» картину Караваджо «Юноша с лютней». Она исполнила партию мадригала, изображенную на холсте. Для того, чтобы это сделать, музыкант переписала партитуру в многоголосие, переложила ее на лютню и добавила элементы диминуции — техники ритмической композиции в старинной музыке.

На картине итальянского художника и основателя реализма в живописи Микеланджело Караваджо «Юноша с лютней» изображена басовая партия мадригала Якоба Аркадельта «Voi sapete ch’io v’amo». Однако композитор не писал для лютни — изображенная на холсте партитура предназначалась для четырехголосного вокального исполнения. Чтобы сделать переложение для лютни, петербурженке Марине Беловой пришлось собрать все четыре голоса в единую партитуру.

«Все партии этого мадригала (небольшое музыкально-поэтическое произведение любовно-лирического содержания, — прим. ред.) хорошо сохранились, они лежат в открытом доступе в библиотеке Петруччи — их можно брать, петь, играть, наслаждаться этой чудесной музыкой. Аркадельт автор часто исполняемый, но для лютни именно этой интабуляции нет. Чтобы сделать лютневую интабуляцию, мне пришлось собрать все четыре голоса, потом переложить на лютню и добавить диминуций», — рассказала лютнистка.

В 2005 году в Государственном Эрмитаже представили ароматическую инсталляцию «Ароматы картины Караваджо». В зале, где представлено полотно «Юноша с лютней», можно было ощутить запахи, изображенные на картине — ириса, ромашки, жасмина, листьев апельсинового дерева, шиповника, дамасской розы, инжира, сливы и груши. Создательницей запахов стала итальянский парфюмер Лаура Тонатто.

В апреле 2019 года в постоянную экспозицию Эрмитажа вернулась картина Франческо Мельци «Флора». Появление холста после реставрации сопроводил аромат Flora Essenzialmente Laura, который специально для Эрмитажа сочинила римский парфюмер Лаура Босетти Тонатто. Редакция «Собака.ru» поговорила с парфюмером о 33-летней карьере, создании личного аромата для Елизаветы II (да-да!) и коллаборации с Эрмитажем.