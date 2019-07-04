В пространстве Maison 25 открывается выставка об экологии океана французского художника Жерома Поно

В культурном пространсве Maison 25 открывается выставка-инсталляция «L'océan de modernité» французского художника Жерома Поно, посвященная проблеме загрязнения мирового океана пластиком. Художник покажет территорию «пластикового заграязнения» в виде картографической проекции земного шара, которая представлена в виде плоской развёртки 2 на полтора метра. Художник использует собственную технику photo-painting, чтобы передать глубину водной стихии. Автор обращает внимание общественности на загрязнение окружающей среды и ответственность каждого человека за будущее планеты. Для создания инсталляции художник задействовал 60 метров фотобумаги и 5 литров чернил. В арт-пространсве так же будут представлены несколько отдельных работ из его коллекции «L'océan de modernité. Photo-Painting», которые можно приобрести. Кстати, теме экологии мирового океана посвящен национальный павильон Франции на последней Венецианской биеннале.

Жером Поно — художник из Бургундии, удостоенный почетными наградами таких премий как SNBA Award (Special National Society of Fine Arts) Carrousel du Louvre, ART’Soule Award, Canson Award, The Artists Tribe Awards и ARTBUSTES Awards. Персональные проекты художника демонстрировались в выставочном зале Carrousel du Louvre, галереях Франции и Испании. Жером закончил Высшую школу искусств ESBAN, где учился у художника Claude Viallat, работа которого представлена в Санкт-Петербурге в коллекции современного искусства музея Людвигов в Русском музее.

Культурное пространство Maison 25 открыли искусствовед и сотрудник Русского музея Евгения Сероусова и Виктория Сергеева.

«L'océan de modernité»

Жером Поно

Maison 25, Галерная улица, 25

4–10 июля

посещение по предварительной записи, тут