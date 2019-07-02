Жителям Красногвардейского района разрешат бесплатно посещать Музей стрит-арта. Акция продлится до конца лета — чтобы ей воспользоваться, нужно лишь доказать свою регистрацию.

Так, с 3 июля по 31 августа петербуржцы, зарегистрированные в Красногвардейском районе, смогут бесплатно попасть на выставочную экспозицию «Хоть стой, хоть падай». Для того, чтобы воспользоваться льготами, необходимо показать на кассе документ, удостоверяющий регистрацию. Количество посещений выставки не ограничено.

Запуск акции с бесплатным посещением Музея стрит-арта — продолжение идеи о превращении района Большой Охты в центр современного искусства Петербурга. Кроме того, сотрудники музея уверены — свободный вход на выставку «Хоть стой, хоть падай» поможет «соседям» приобщиться к современному и уличному искусству.

«Чтобы увидеть Музей стрит-арта на действующем заводе, к нам приезжают туристы со всего мира. Недавно я встретила на выставке гостей из Австралии, в то время как жители Красногвардейского района, в котором расположен музей, хоть и знают о нас, но все равно практически не приходят. Именно поэтому мы решили провести подобную акцию и дать нашим соседям возможность посетить экспозицию абсолютно бесплатно. Мы надеемся, что инициатива сподвигнет жителей не только чаще посещать Музей стрит-арта, но и в целом вызовет интерес к современному и уличному искусству», — рассказала директор Музея стрит-арта Татьяна Пинчук.

Напомним, выставка «Хоть стой, хоть падай» ознаменовала открытие нового сезона в Музее стрит-арта и стала посвящением «всеобщему замешательству». Проект курирует стрит-артист Максим Има. Художник выступает как инсайдер, связывающий искусство и зрителя, улицу и музей, граффити-райтеров и галерейных художников, искусство Петербурга и мировой опыт. Локальную сцену представят Виталий Пушницкий, Слава ПТРК, Стас Добрый, Владимир Абих, Миша Маркер, Dusto и другие.