Русский музей покажет работы художников первого объединения русского авангарда

Гуро Е. Г. Женщина в платке Скандинавская царевна. 1910 год

В Русском музее открывается выставка, посвященная участникам первого официального объединения художников авангарда в России — «Союз молодежи», которое появилось в 1911 году. Само понятие «русский авангард» начали употреблять позднее, однако выставки художников, которые затем были объединены этим термином, начали устраивать первыми именно члены «Союза молодежи».

Именно благодаря «Союзу» произошло становление Ольги Розановой и Павла Филонова, стал известен как теоретик авангарда Волдемар Матвей. Среди участников общества — Владимир Татлин, Казимир Малевич, Михаил Матюшин, Иосиф Школьник, Давид Бурлюк, Савелий Шлейфер и другие. Картины этих и других членов объединения будут представлены на экспозиции.

Союз просуществовал недолго, но его участникам удалось создать выставочную площадку и среду для дискуссий всех участников авангардного движения и даже организовать четыре премьеры спектаклей, поставленных в новаторской сценографии, в том числе оперы-буфф «Победа над Солнцем», на которой впервые появился «Черный квадрат» Казимира Малевича.

Союз Молодежи

Русский музей, Корпус Бенуа

4 июля-2 сентября