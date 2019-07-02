В Петербурге покажут фотографии Чернобыля и Припяти 90-х и 2000-х фотожурналиста Герда Людвига

7 августа в музейно-выставочном центре РОСФОТО откроется выставка действующего фотожурналиста National Geographic Герда Людвига «Длинная тень Чернобыля». Людвиг в течение 20 лет освещал последствия чернобыльской ядерной катастрофы. Впервые он побывал в зоне отчуждения в 1993 году по поручению журнала National Geographic, а в 2005 году вернулся для создания отдельного фотопроекта. Герд Людвиг – единственный иностранный фотожурналист, который получил разрешение проводить фотосьемку в самой опасной зоне на месте реактора № 4. В 2011–2014 годах Людвиг, благодаря поддержке краудфандинговой кампании, продолжил свой проект на закрытой территории Чернобыльской АЭС. Вскоре после этого начал работу над своей ретроспективной книгой, опубликованной изданием Lammerhuber.

«Бюрократические послабления помогли мне рискнуть войти в реактор глубже, чем кто-либо из западных фотографов. Надев защитное снаряжение, вооружившись ультрасовременным счетчиком Гейгера, дозиметрами и дополнительным, трех- или четырехмиллиметровым слоем пластикового комбинезона, я последовал за группой из шести сотрудников в самое чрево чудовища. У рабочих, которым было приказано сверлить дыры в цементе, чтобы стабилизировать крышу, были еще противогазы и баллоны с кислородом. Двигаться нужно было быстро. Уровень радиации в этом месте так высок, что, несмотря на всю нашу амуницию, доступ был ограничен 15 минутами в день», — вспоминает фотожурналист в своей книге.

На выставке будет представлено несколько серий Людвига, посвященных самой АЭС, городу Припять и его окрестностям, местным жителям и их детям, пострадавшим от радиоактивного излучения.

Музейно-выставочный центр «РОСФОТО»

«Длинная тень Чернобыля»

фотографии Герда Людвига

7 августа — 29 сентября