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В Петербурге покажут фотографии Чернобыля и Припяти 90-х и 2000-х фотожурналиста Герда Людвига

  • Чернобыльская АЭС, Украина, 2005 год

  • Рассоха, Киевская область, Украина, 1993 год

  • Киев, Украина, 1993 год

7 августа в  музейно-выставочном центре РОСФОТО откроется выставка действующего фотожурналиста National Geographic Герда Людвига «Длинная тень Чернобыля». Людвиг в течение 20 лет освещал последствия чернобыльской ядерной катастрофы. Впервые он побывал в зоне отчуждения в 1993 году по поручению журнала National Geographic, а в 2005 году вернулся для создания отдельного фотопроекта. Герд Людвиг – единственный иностранный фотожурналист, который получил разрешение проводить фотосьемку в самой опасной зоне на месте реактора № 4. В 2011–2014 годах Людвиг, благодаря поддержке краудфандинговой кампании, продолжил свой проект на закрытой территории Чернобыльской АЭС. Вскоре после этого начал работу над своей ретроспективной книгой, опубликованной изданием Lammerhuber.

  • Припять, Украина, 2013 год

  • Припять, Украина, 1993 год

  • Корогод, Украина, 1993 год

«Бюрократические послабления помогли мне рискнуть войти в реактор глубже, чем кто-либо из западных фотографов. Надев защитное снаряжение, вооружившись ультрасовременным счетчиком Гейгера, дозиметрами и дополнительным, трех- или четырехмиллиметровым слоем пластикового комбинезона, я последовал за группой из шести сотрудников в самое чрево чудовища. У рабочих, которым было приказано сверлить дыры в цементе, чтобы стабилизировать крышу, были еще противогазы и баллоны с кислородом. Двигаться нужно было быстро. Уровень радиации в этом месте так высок, что, несмотря на всю нашу амуницию, доступ был ограничен 15 минутами в день», — вспоминает фотожурналист в своей книге.

На выставке будет представлено несколько серий Людвига, посвященных самой АЭС, городу Припять и его окрестностям, местным жителям и их детям, пострадавшим от радиоактивного излучения.

Музейно-выставочный центр «РОСФОТО»
«Длинная тень Чернобыля»
фотографии Герда Людвига
7 августа — 29 сентября

Реальный Чернобыль:почему сталкеры нелегально проникают в зону отчуждения?

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Автор: Александра Генералова
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