Этим летом Лувр начнет продажу ароматов по мотивам шедевров своей коллекции

3 июля в музейных магазинах появится коллекция туалетной воды, вдохновленная 8 шедеврами Лувра. Свои ароматы обретут «Купальщица» и «Большая Одалиска» Энгра, «Беседа в парке» Гейнсборо, «Святой Иосиф-плотника» Латура, «Задвижки» Фрагонара, а также скульптуры «Ника Самофракийская», «Нимфа, ужаленная скорпионом» Бартолини и «Венера Милосская».

Директор Лувра по внешним связям Адель Зиан рассказывает, что «получившиеся ароматы многое расскажут о коллекции музея, особенно об античных работах». Лувр обратился к создателям компании Officine Universelle Buly Рамдану Туами и Виктуару де Тайяк, которые собрали команду из 8 звездных парфюмеров. Каждому была дана полная свобода и неограниченный бюджет. Так, Ника Самофракийская, по мнению создателей духов, должна благоухать туберозой и древесной смолой, а «Беседа в парке» — букетом из мяты, бергамота и розы.

Купить ароматы можно будет до января 2020 года.