В Петербурге открывается выставка к 55-летию плавленного сырка «Дружба»

Петербургские художники решили отпраздновать 55-летие легендарного советского плавленного сырка «Дружба» выставкой с ироничным названием биеннале «Расцветает плавленный сырок». В 1964 году в экспериментальной производственной лаборатории под руководством Марии Фоминичны Кулешовой разработана оригинальная рецептура плавленого сырка «Дружба». Именно «Дружбу» берут наши космонавты на МКС, сырок входит в меню отечественных олимпийцев. В Москве в 2005 году сырку даже был установлен памятник, проект которого был предложен авторами одиозного монумента Михаилу Калашникову. Среди участников петербургской выставки создатель пермских «Красных человечков» петербургский дизайнер Андрей Люблинский. Выставка откроется в сырном магазине — гармония формы и содержания.

Участники:

Надежда Албул, Сергей Андреев, Елизавета Бенк, Евгений Бутенко, Валерий Георгиевич, Евгений Гуров, Анастасия Завьялова, Григорий Ионоискольский-Мумуладзе, Стас Казимов, Елена Кузина, Екатерина Куренкова, Павлик Лемтыбож, Мария Лойко, Михаил Лоов, Андрей Люблинский, Владимир Медведев, Фридрих Михельсон, Александра Овчинникова, Родион Пашин, Евгений Позняков, Евгений Родионов, Владимир Сперанский, Александр Строков, Владимир Тальков, Павел Федоров, Иван Химин, Вася Хорст, Юлана Цуцура, Иван Чемакин, Нил Эксколор, Алиса Юфа

Биеннале «Расцветает плавленный сырок»

Магазин «Сырная биржа»

Набережная Фонтанки, 130. Литеры А-Г

28 июня-11 июля