Что мы знаем о братьях Морозовых? Рассказывает куратор главной выставки сезона в Эрмитаже
На главной выставке сезона «Братья Морозовы: великие русские коллекционеры» в Эрмитаже показывают коллекцию Михаила и Ивана с шедеврами Пикассо, Гогена и Сезанна, но что мы знаем о самих собирателях? «Собака.ru» узнала у куратора Ольги Дмитриевны Леонтьевой, как Михаил «обжегся» на покупке фальшивых Рафаэля и Тициана, у кого братья учились живописи и как воссоздавали музыкальную гостинную с панно Мориса Дени в залах Главного штаба.
Собрания, характеры и судьбы братьев сильно отличались друг от друга. Михаил и Иван — выходцы из семьи, занимавшейся производством текстиля. Оба получили блестящее образование — старший, Михаил, учился на историческом факультете московского университета, младший, Иван, в Политехническом институте в Цюрихе. Несмотря на то, что Михаил умер всего в 33 года, ему удалось собрать истинные шедевры французской живописи: «Кабачок» Эдуарда Мане, «Поле маков» Клода Моне, парадный «Портрет Жанны Самари» Огюста Ренуара, «Пирогу» Поля Гогена, «Море в Сент-Мари» Ван Гога и другие. Иван Морозов начал приобретать европейскую живопись после смерти брата. Вначале он действовал с оглядкой на его коллекцию, но вскоре открыл для себя тех мастеров, которые оказались вне поля зрения Михаила – Сезанна, Матисса, Пикассо. Старший из братьев не мог оценить их гений, так как умер в 1903 году.
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Анри Матисс. Марокканский триптих. Зора на террасе. Танжер. 1912–13 годы. Из коллекции ГМИИ им.Пушкина
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Анри Матисс. Марокканский триптих. Вид из окна. Танжер. 1912–13 годы. Из коллекции ГМИИ им.Пушкина
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Пьер Боннар. У Средиземного моря (триптих). Левое панно, 1910 год. Из коллекции Государственного Эрмитажа
Иван Морозов не только покупал вещи через торговцев искусством — маршанов, но и делал заказы напрямую художникам. Так в особняке на Пречистенке появились панно Мориса Дени, «У Средиземного моря» Пьера Боннара или «Марокканский триптих» Матисса. Иван Абрамович Морозов собрал одну из лучших в мире коллекций Сезанна — 18 полотен. Все началось с посещения в 1907 году судьбоносной для развития мирового искусства выставки художника, устроенной в Осеннем Салоне в Париже. В советское время «Портрет мадам Сезанн» из собрания Морозова, был продан, теперь он хранится в музее Метрополитен в Нью-Йорке. После смерти Михаила его вдова завещала коллекцию Третьяковской галерее, где тогда хранилась не только русская живопись. Затем полотна попали в Государственный музей нового западного искусства, вместе с собранием младшего брата Ивана. В 1948 году эта институция после 25 лет работы была ликвидирована, а ее коллекция разделена между ГМИИ им.Пушкина и Государственным Эрмитажем.
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Валентин Серов. Портрет Ивана Абрамовича Морозова. 1910 года. На заднем плане натюрморт «Фрукты и бронза» Анри Матисса. Из собрания Третьяковской галереи
Вкусы братьев формировались во многом под влиянием матери – Маргариты Кирилловны, которая прививала им любовь к искусству. Она была дочерью коллекционера старинных рукописных и старопечатных книг А.И. Хлудова, поэтому унаследовала от отца живой интерес к культуре. В детстве Михаил и Иван учились рисованию у Константина Коровина и Егора Хруслова. Иван продолжал писать этюды и во время обучения в Цюрихе в 1891-1895 годах. В первые годы коллекционирования Михаил совершил ряд неудачных покупок — он приобрел поддельных Тициана, Рафаэля и Мурильо. Этот опыт помог ему осознать, что покупка произведений искусства требует не только больших средств, но и солидных знаний. В доме Михаила собирался кружок художников, членами которого были Константин Коровин, Михаил Врубель, Валентин Серов. Общение с молодыми живописцами и многочисленные поездки за границу помогли братьям разобраться в мире современного им искусства.
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Отон Фриез. Тюльпаны и маргаритки, 1910 год. Из собрания Государственного Эрмитажа
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Отон Фриез. Холм, 1879-1949 годы. Из собрания Государственного Эрмитажа
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Справа — Поль Сезанн. Персики и груши. 1890–94 годы. Из собрания ГМИИ им.Пушкина. Слева — Поль Сезанн. Натюрморт с драпировкой. 1894–1895 год. Из собрания Государственного Эрмитажа
Дореволюционных фотографий интерьеров морозовского особняка на Пречистенке известно совсем не много. Иван Морозов, в отличие от Сергея Щукина, не делал снимков своих экспозиций. Как располагались картины в доме, известно лишь из воспоминаний художницы Т.А. Лебедевой. Когда ей было двенадцать, она посетила особняк Ивана Абрамовича. Придя домой, она схематично набросала план залов – это единственный источник, благодаря которому известно, что у Морозова Гоген, Ван Гог и Пикассо соседствовали друг с другом, как и Сезанн с Ренуаром. На эрмитажной выставке картины расположены по хронологическому принципу. В первых двух залах расположились импрессионисты, за ними следуют залы Гогена, Сезанна, Матисса, Пикассо. Пастели Эдгара Дега и другие произведения на бумаге экспонируются в отдельном зале со специальным освещением. Особое место занимают художники группы «Наби» – Морис Дени и Пьер Боннар, картины которых выставляются в воссозданной архитектуре морозовского особняка. Кроме известных публике шедевров коллекции Государственного Эрмитажа, есть и произведения, которые ранее не выставлялись или давно не демонстрировались — это две картины Оттона Фриеза «Маргаритки» и «Холм», «Отдых» О’Конора, «Балаганы» Морриса, «В кафе» Маурера и другие. Впервые Эрмитаж показывает и рисунок, подаренный сыном Мориса Дени, — карандашный эскиз первого панно «Истории Психеи».
Музыкальный салон особняка на Пречистенке украшали 13 панно, исполненных по заказу Ивана Морозова Морисом Дени, с которым коллекционер был знаком лично. Художнику отправили фотографии интерьера, и в соответствии с которым он выбрал сюжет — историю Амура и Психеи. Дени писал, что сюжет подойдет для гостиной «по своему идиллическому и полному тайны характеру». Для воссоздания интерьера в одном залов Главного штаба построили дополнительную внутреннюю стену, чтобы максимально точно воссоздать пропорции помещения. В Москве сохранилась почти вся мебель, но без оригинальной обивки, она хранится в том же особняке, который сейчас занимает Российская Академия художеств. Та мебель, которую выставляют сейчас в Главном штабе, была выполнена по образцу сохранившихся предметов и по фотографиям. Благодаря новой архитектуре Эрмитаж смог выставить живописный ансамбль Мориса Дени полностью. Разработкой проекта занимались сотрудники отдела главного архитектора Государственного Эрмитажа – В.П. Лукин и В. А. Туралин.
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Анри Матисс.Фрукты, цветы и панно «Танец», 1909 год. Происходит из собрания Ивана Морозова. Сейчас находится в коллекции Государственного Эрмитажа.
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Пабло Пикассо. Арлекин и его подружка (странствующие гимнасты). 1901 год. Из собрания ГМИИ им.Пушкина
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Фрагмент панно Мориса Дени для музыкальной гостиной Ивана Морозова
В Москве сейчас проходит выставка, посвященная коллекции Сергея Щукина, который своими предпочтениями в выборе картин отличался от Ивана Морозова. Большая часть эрмитажных Матиссов происходит из собрания Щукина, почти весь Дени и Боннар – из коллекции Морозова, это, конечно, формирует облик двух собраний. Но в то же время нельзя сказать, что Морозов был консервативнее, он действовал смело, не стоит забывать, что впервые картину Пабло Пикассо привез в Россию именно он. Речь идет о работе «Арлекин и его подружка («Странствующие гимнасты)», которую вместе с «Девочкой на шаре» и «Портретом Амбруаза Воллара» привезли на выставку из ГМИИ им.Пушкина.
«Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры»
Государственный Эрмитаж
Главный штаб
21 июня–6 октября
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