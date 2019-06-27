Что мы знаем о братьях Морозовых? Рассказывает куратор главной выставки сезона в Эрмитаже

На главной выставке сезона «Братья Морозовы: великие русские коллекционеры» в Эрмитаже показывают коллекцию Михаила и Ивана с шедеврами Пикассо, Гогена и Сезанна, но что мы знаем о самих собирателях? «Собака.ru» узнала у куратора Ольги Дмитриевны Леонтьевой, как Михаил «обжегся» на покупке фальшивых Рафаэля и Тициана, у кого братья учились живописи и как воссоздавали музыкальную гостинную с панно Мориса Дени в залах Главного штаба.

«Портрет Жанны Самари» Огюст Ренуар, 1978 год. Из собрания Государственного Эрмитажа

Поль Гоген. Пирога, 1896 год. Из собрания Государственного Эрмитажа

Винсент ван Гог. Море в Сент-Мари,1888 год. Из собрания ГМИИ им.Пушкина

Собрания, характеры и судьбы братьев сильно отличались друг от друга. Михаил и Иван — выходцы из семьи, занимавшейся производством текстиля. Оба получили блестящее образование — старший, Михаил, учился на историческом факультете московского университета, младший, Иван, в Политехническом институте в Цюрихе. Несмотря на то, что Михаил умер всего в 33 года, ему удалось собрать истинные шедевры французской живописи: «Кабачок» Эдуарда Мане, «Поле маков» Клода Моне, парадный «Портрет Жанны Самари» Огюста Ренуара, «Пирогу» Поля Гогена, «Море в Сент-Мари» Ван Гога и другие. Иван Морозов начал приобретать европейскую живопись после смерти брата. Вначале он действовал с оглядкой на его коллекцию, но вскоре открыл для себя тех мастеров, которые оказались вне поля зрения Михаила – Сезанна, Матисса, Пикассо. Старший из братьев не мог оценить их гений, так как умер в 1903 году.

Анри Матисс. Марокканский триптих. Зора на террасе. Танжер. 1912–13 годы. Из коллекции ГМИИ им.Пушкина

Анри Матисс. Марокканский триптих. Вид из окна. Танжер. 1912–13 годы. Из коллекции ГМИИ им.Пушкина

Пьер Боннар. У Средиземного моря (триптих). Левое панно, 1910 год. Из коллекции Государственного Эрмитажа

Иван Морозов не только покупал вещи через торговцев искусством — маршанов, но и делал заказы напрямую художникам. Так в особняке на Пречистенке появились панно Мориса Дени, «У Средиземного моря» Пьера Боннара или «Марокканский триптих» Матисса. Иван Абрамович Морозов собрал одну из лучших в мире коллекций Сезанна — 18 полотен. Все началось с посещения в 1907 году судьбоносной для развития мирового искусства выставки художника, устроенной в Осеннем Салоне в Париже. В советское время «Портрет мадам Сезанн» из собрания Морозова, был продан, теперь он хранится в музее Метрополитен в Нью-Йорке. После смерти Михаила его вдова завещала коллекцию Третьяковской галерее, где тогда хранилась не только русская живопись. Затем полотна попали в Государственный музей нового западного искусства, вместе с собранием младшего брата Ивана. В 1948 году эта институция после 25 лет работы была ликвидирована, а ее коллекция разделена между ГМИИ им.Пушкина и Государственным Эрмитажем.

Валентин Серов. Портрет Ивана Абрамовича Морозова. 1910 года. На заднем плане натюрморт «Фрукты и бронза» Анри Матисса. Из собрания Третьяковской галереи

Вкусы братьев формировались во многом под влиянием матери – Маргариты Кирилловны, которая прививала им любовь к искусству. Она была дочерью коллекционера старинных рукописных и старопечатных книг А.И. Хлудова, поэтому унаследовала от отца живой интерес к культуре. В детстве Михаил и Иван учились рисованию у Константина Коровина и Егора Хруслова. Иван продолжал писать этюды и во время обучения в Цюрихе в 1891-1895 годах. В первые годы коллекционирования Михаил совершил ряд неудачных покупок — он приобрел поддельных Тициана, Рафаэля и Мурильо. Этот опыт помог ему осознать, что покупка произведений искусства требует не только больших средств, но и солидных знаний. В доме Михаила собирался кружок художников, членами которого были Константин Коровин, Михаил Врубель, Валентин Серов. Общение с молодыми живописцами и многочисленные поездки за границу помогли братьям разобраться в мире современного им искусства.

Отон Фриез. Тюльпаны и маргаритки, 1910 год. Из собрания Государственного Эрмитажа

Отон Фриез. Холм, 1879-1949 годы. Из собрания Государственного Эрмитажа

Справа — Поль Сезанн. Персики и груши. 1890–94 годы. Из собрания ГМИИ им.Пушкина. Слева — Поль Сезанн. Натюрморт с драпировкой. 1894–1895 год. Из собрания Государственного Эрмитажа

Дореволюционных фотографий интерьеров морозовского особняка на Пречистенке известно совсем не много. Иван Морозов, в отличие от Сергея Щукина, не делал снимков своих экспозиций. Как располагались картины в доме, известно лишь из воспоминаний художницы Т.А. Лебедевой. Когда ей было двенадцать, она посетила особняк Ивана Абрамовича. Придя домой, она схематично набросала план залов – это единственный источник, благодаря которому известно, что у Морозова Гоген, Ван Гог и Пикассо соседствовали друг с другом, как и Сезанн с Ренуаром. На эрмитажной выставке картины расположены по хронологическому принципу. В первых двух залах расположились импрессионисты, за ними следуют залы Гогена, Сезанна, Матисса, Пикассо. Пастели Эдгара Дега и другие произведения на бумаге экспонируются в отдельном зале со специальным освещением. Особое место занимают художники группы «Наби» – Морис Дени и Пьер Боннар, картины которых выставляются в воссозданной архитектуре морозовского особняка. Кроме известных публике шедевров коллекции Государственного Эрмитажа, есть и произведения, которые ранее не выставлялись или давно не демонстрировались — это две картины Оттона Фриеза «Маргаритки» и «Холм», «Отдых» О’Конора, «Балаганы» Морриса, «В кафе» Маурера и другие. Впервые Эрмитаж показывает и рисунок, подаренный сыном Мориса Дени, — карандашный эскиз первого панно «Истории Психеи».

Музыкальный салон особняка на Пречистенке украшали 13 панно, исполненных по заказу Ивана Морозова Морисом Дени, с которым коллекционер был знаком лично. Художнику отправили фотографии интерьера, и в соответствии с которым он выбрал сюжет — историю Амура и Психеи. Дени писал, что сюжет подойдет для гостиной «по своему идиллическому и полному тайны характеру». Для воссоздания интерьера в одном залов Главного штаба построили дополнительную внутреннюю стену, чтобы максимально точно воссоздать пропорции помещения. В Москве сохранилась почти вся мебель, но без оригинальной обивки, она хранится в том же особняке, который сейчас занимает Российская Академия художеств. Та мебель, которую выставляют сейчас в Главном штабе, была выполнена по образцу сохранившихся предметов и по фотографиям. Благодаря новой архитектуре Эрмитаж смог выставить живописный ансамбль Мориса Дени полностью. Разработкой проекта занимались сотрудники отдела главного архитектора Государственного Эрмитажа – В.П. Лукин и В. А. Туралин.

Анри Матисс.Фрукты, цветы и панно «Танец», 1909 год. Происходит из собрания Ивана Морозова. Сейчас находится в коллекции Государственного Эрмитажа.

Пабло Пикассо. Арлекин и его подружка (странствующие гимнасты). 1901 год. Из собрания ГМИИ им.Пушкина

Фрагмент панно Мориса Дени для музыкальной гостиной Ивана Морозова

В Москве сейчас проходит выставка, посвященная коллекции Сергея Щукина, который своими предпочтениями в выборе картин отличался от Ивана Морозова. Большая часть эрмитажных Матиссов происходит из собрания Щукина, почти весь Дени и Боннар – из коллекции Морозова, это, конечно, формирует облик двух собраний. Но в то же время нельзя сказать, что Морозов был консервативнее, он действовал смело, не стоит забывать, что впервые картину Пабло Пикассо привез в Россию именно он. Речь идет о работе «Арлекин и его подружка («Странствующие гимнасты)», которую вместе с «Девочкой на шаре» и «Портретом Амбруаза Воллара» привезли на выставку из ГМИИ им.Пушкина.