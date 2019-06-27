Уличный бренд из Калифорнии позаимствовал образ с афиши выставки «Манежа» «Христос в темнице»

Калифорнийский стритвир-бренд NVSTUDIO использовал в своей футболке с портретом трэп-исполнителя 21Savage леттеринг и изображение тернового венка с афиши выставки «Христос в темнице», которая проходила в «Манеже» в этом году. Графический стиль для выставки придумали петербургские дизайнеры Ольга Марченко и Алексей Галкин, создатели студии Facultative.works. О том, что их работу «позаимствовали», они узнали случайно — знакомые отметили их под фотографией футболки в инстаграме бренда. «С нами использование изображения не согласовывали, мы удивились, что это вообще произошло. Написали им о том, что дизайнер марки, кажется, «перевдохновился», нам ответили: «Я перешлю ваше сообщение нашей продуктовой команде на проверку». Больше мы ничего от этого бренда не слышали», — комментирует Ольга.

В магазине марки футболка с позаимствованным у петербургских дизайнеров леттерингом-вариацией на тему русской вязи продается в 4 цветах и со скидкой стоит 32 доллара. В комментариях к посту с футболкой в инстаграме бренда пользователи пишут, что такие же вещи продаются на сайте AliExpress. Во время выставки «Христос в темнице» в свитшотах с дизайном Ольги и Алексея ходили волонтеры «Манежа».