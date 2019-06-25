Соавтор песен Дельфина Павел Додонов даст концерт с аудио-визуальным перформансом на проекте «Эпизод»

27 июня в рамках проекта «Эпизод» в «Планетарии №1» выступит музыкант Петр Додонов, известный совместной работой с Дельфином и саундтреком к фильму «Жить» Василия Сигарева. Додонов представит свой новый альбом Obscuration, идея которого возникла во время записи пластинки Дельфина «Существо». Тогда оба музыканта еще работали в соавторстве над текстами и звучанием. Специально для концерта в «Планетарии №1» будет установлена 4-х канальная звуковая система. Концерт пройдет в сферическом пространстве — зрителя на 180° будет окружать экран, а проекцию будут показывать при помощи 40 проекторов. Павел Додонов рассказывает: «Запись пять лет лежала спрятанная, потерянная на жестком диске. Толчком на продолжение работы над альбомом послужила трилогия режиссера Микеланджело Антониони «Приключение», «Ночь», «Затмение».

За визуальную часть отвечает медиа-художник Ильдар Якубов. Зрители увидят медиа-проекцию, которая стала результатом визуальных экспериментов работы с физическими моделями — динамика жидкости, столкновения твердых тел, применения технологий искусственного интеллекта. Дополненные генеративной графикой, данными геодезических лазерных сканеров и систем системы motion capture все эти эффекты появятся на сферическом экране.«Музыка из нового альбома Павла Додонова постоянно меняет динамику, что наталкивает на мысли о нелинейности пространства и времени. Особенно интересно получить этот опыт в «Планетарии №1», так как это то самое место, где посетители обычно переносятся из привычных рамок и задумываются о масштабах вселенной» — отмечает Якубов.

«Эпизод» — это серия ивентов под куполом самого большого планетария мира , сочетающих работы медиахудожников и выступления музыкантов в диапазоне от кумира миллениалов Kedr Livansky до легендарных французских электронщиков Deep Forest.