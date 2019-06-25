Сад Современного искусства откроется этим летом на пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов

Этим летом на пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов откроется Сад современного искусства (Benuas art garden) с арт-объектами и лекторием под открытым небом. Галереи и культурные институции Петербурга, а также независимые художники разместят в Саду Бенуа специально разработанные экспозиции. Среди участников: Marina Gisich gallery, галерея Anna Nova, Институт исследования стрит-арта, выставочный проект «Свиное рыло», Fablab — производственная лаборатория Санкт-Петербургского Политехнического института.

Создатели решили превратить Сад Бенуа, где уже несколько лет успешно работают ресторан «Ферма Бенуа» и детская «Школа Бенуа», в культурный центр Калининского района и разрушить стереотип о том, что за «культурой» нужно ехать в центр города.

В Саду современного искусства зрители увидят скульптуру «Крем-брюлле» воронежского художника Ивана Горшкова, в прошлом году ее показывали на Новой Голландии, проект Проект Paradise SPA Ильи Федотова-Федорова с лошадью-хамелеоном, инсталляцию «Шпальный район» члена группы «Север 7» Нестора Энгельке. Кроме того дизайнер и педагог Михаил Сперанский, совместно с Фаблаб Политех, покажет инсталляцию «Зеленая граната», которая представляет направление «экотех». Институт исследования стрит-арта специально для Сада современного искусства готовит междисциплинарную инсталляцию, которая разместится в разрушенном здании, бывшем когда-то силосной башней совхоза «Лесного». Турбен, художник с уличным бэкграундом, вместо хоста использует стены бывшей силосной башни Совхоза «Лесное», который с 1918 по 1968 гг. занимал комплекс дореволюционных зданий, построенных архитектором Юлием Бенуа в 1890–1904 годах.