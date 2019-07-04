Макс Эрнст в Эрмитаже: сюрреализм, Париж 20-х, любовь втроем и причем тут Акунин?

В Эрмитаже лето сюрреализма: на прошлой неделе закончилась выставка Роберто Матты, зато до середины августа открыты две камерные экспозиции Макса Эрнста — живопись и графика 20–30-х годов в основном комплексе и иллюстрированные художником книги разных периодов в Главном штабе. Журнал «Собака.ru» рассказывает, почему без Эрнста не было бы сюрреализма.

Первая выставка, в Двенадцатиколонном зале, ловко называется «Макс Эрнст. Парижские годы». Это не только хронологическая отсылка, показывают живопись и графику 20–30-х годов, которые художник провел во французской столице, но и отсылка к мифу о парижской художественной жизни. Можно не знать ничего о художнике, но очарование Монпарнаса, действует, кажется, на всех — вспомним очереди на выставку с работами Модильяни и Сутина в Музее Фаберже два года назад. Помните «Фиесту» Хемингуэя и «Полночь в Париже» Вуди Аллена? Биография Эрнста соотвествует всем штампам о богемной жизни тех лет. У него был роман с женой друга, Поля Элюара, Галой, которая потом станет музой Сальвадора Дали. Позже с молодой женой Мари-Берт он снимется в фильме режиссера-сюрреалиста Луиса Бунюэля «Золотой век», который власти запретят как «эротический». Но по иронии судьбы Париж увидит Макса Эрнста раньше, чем Макс Эрнст — Париж.

Макс Эрнст. Две женщины в красивых позах, 1924 год

Сюрреализм как предчувствие Первая выставка Эрнста там откроется в мае 1921 года в книжном магазине «Sans Pareil» — движения сюрреалистов как такового еще нет, но уже есть «предчувствие» сюрреализма. Самым радикальным арт-течением тогда был ДаДа — его адепты эпитировали публику, ратовали за анти-эстетику, пририсовывали Моне Лизе усики. «Первое из направлений, дадаизм не противостоит жизни эстетически, но рвет на части все понятия этики, культуры и внутренней жизни, являющиеся лишь одеждой для слабых мышц», — писал в манифесте дадаизма его идеолог, поэт Тристан Тцара. Эрнст, вернувшись с полей Первой мировой войны, примкнул к «ячейке» ДаДа в Кельне и быстро добился успеха — показал на выставке возмутительный «порногрофический» коллаж и был арестован. Использование техники коллажа уже самом по себе было вызовом, хоть это и сложно себе представить сейчас. Вместо живописи и поэзии — какафония газетных вырезок, которые складывались в провокационные картинки, так низкая культура проникла в мир искусства. Эрнстом быстро заинтересовались французские поэты Андре Бретон, Луи Арагон и Филипп Супо.

Макс Эрнст. Танцующий по небом, 1922 год

Они увлекались «автоматическим письмом» — самопроизвольным, бессознательным написанием текста, которое позаимствовали из спиритических практик. Через вхождение в гипнотический транс они пытались проникнуть в сферу подсознательного и магического. Бретон узнал о коллажах Эрнста и решил сделать выставку в Париже, правда ни художника, ни самих произведений он не видел, то есть брал «кота в мешке». С дадаистом Тцарой Бретон и компания уже были знакомы, в Париже он был встречен как мессия. Тцара поддержал идею показать коллажи кельнского собрата по движению, кроме того выставка немецкого художника — уже скандал, ведь после войны Франция и Германия еще не восстановили отношения. Бретон получает работы по почте и не разочаровывается: «они делают доступными для наших чувств абстрактные образы». На вернисаже Луи Арагон садится в шкаф и оттуда сыпет оскорблениями в адрес гостей, а Тцара объявляет, что один из стаканов на фуршете «отравлен» слабительным. Пощечина общественному вкусу была нанесена, а поэты остались довольны — коллажи Эрнста стали визуальным воплощением их языковых игр.

Макс Эрнст. Инспекция лошади, 1923-24 годы

Макс Эрнст. Цветок пустыни, 1925 год

Парижские годы В Париж из Кельна Макс Эрнст переезжает годом позже — по поддельному паспорту своего нового друга поэта Поля Элюара. К тому времени они уже живут втроем — Эрнст, Элюар и его жена Гала. Дадаист Тцара называет эти отношения «драмой в стиле Достоевского» и «невыносимым занудством», а Бретон осуждает публичные выходки троицы. Масла в огонь подливает тот факт, что художник живет за счет Элюара, который работает на своего богатого отца. Тот покупает сыну загородную виллу, до которой нельзя было добраться на поезде из Парижа — с надеждой, что немецкий художник отстанет от семьи, но не тут-то было. Пока Элюар борется с любовной тоской походами по питейным заведениям и почти ничего не сочиняет, Эрнст работает на одном дыхании. Работа «Инспекция лошади», которую показывает Эрмитаж — как раз этого периода. Эта живопись по сути — тот же коллаж, но на холсте: художник как будто складывает вместе образы своих снов. Он вдохновляется картинами итальянца Джорджо де Кирико и идеями Зигмунда Фрейда, с книгами которого познакомился еще до войны, в университете. Вилла Элюара наполнена африканскими масками и тотемами из Океании, мексиканскими куклами и старинными книгами, а также картинами Пикабиа, де Кирико, Дерева и Пикассо. «Подумать только, что в пригороде, в деревне, от нас прячут такие фокусы!», — восклицал Бретон. Вилла напоминает лабораторию алхимика, который, смешивая образы, ищет философский камень нового искусства. Максу Эрнсту мало холстов — он пишет на стенах, на потолке, на дверях, преображая дом Элюара. Луи Арагон писал о работах Эрнста: «Это апокалиптические пейзажи, невиданные места, пророчества. Он переносит вас на другие планеты, в другие эры, к огромным вулканическим лианам, огромным угольным пустошам».

«Кто такой Макс Эрнст?» — спрашивал Бретон у поэта Десноса. «Водолаз и испанская грамматика», — отвечал тот, находясь в трансе.

Вся компания, зависшая между ДаДа и нарождающимся сюрреализмом, практикует коллективные сеансы вхождения в транс. Жена Бретона вспоминала об этих встречах так: «После каждого сеанса чувствуешь себя настолько растерянной и разбитой, что обещаешь себе больше этим не заниматься, а на следующий день хочется только одного: снова очутиться в этой катастрофической атмосфере, когда все с тоскливой тревогой протягивают друг другу руки». «Кто такой Макс Эрнст?» — спрашивал во время сеанса Бретон у поэта Десноса. «Водолаз и испанская грамматика», — отвечал тот, находясь в трансе. Атмосфера в тесном кругу единомышленников постепенно накаляется: Тцара ссорится с Бретоном, а потом мартовским днем 1924 года неожиданно исчезает Элюар, прихватив отцовские 17 тысяч франков. Друзья в восторге: поступок Элюара напомнил бегство самого любимого их поэта — Артюра Рембо. От Галы, оставшейся без средств к существованию с маленькой дочерью, все отворачиваются. Однако Элюар быстро сдается и пишет жене письмо с просьбой приехать к нему на Таити: «Только ты мне дорога, я люблю только тебя. Я никогда никого, кроме тебя, не любил». Они воссоединяются в Сайгоне, Галу туда сопровождал Эрнст. После совместного восточного путешествия троица возвращается в Париж и делает вид, будто ничего не произошло. Тем временем Бретон готовит к выпуску «Манифест сюрреализма».

Макс Эрнст. Руки на птицах,1925 год

Макс Эрнст. Лес и голубое солнце,1927 год

Макс Эрнст. Клетка и птицы,1924 год

Птицы, лес и «Естественная история» Смутные предчувствия нового художественного языка наконец получили название — сюрреализм, «новый способ чистой выразительности». Само слово придумал еще в 1917 году Гийом Апполинер — термин родом из его «сюрреалистической драмы» «Груди Тересия». «Сюрреализм — диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений», — формулирует Бретон в манифесте то, что уже начал визуализировать Эрнст. На эрмитажной выставке мы видим, в плену каких образов находится художник. Например, лес — воспоминание о мрачных деревьях, которые росли вокруг родительского дома. Кстати, для сюрреалистов лес — символ воображения. Птица, часто с человеческой головой или чертами, тоже привет из прошлого. Когда Эрнсту было 15 лет, умирает его любимый попугай Хорнбом, и в тот же день появляется на свет младшая сестра. В сознании юного Эрнста эти два события алогически связываются — ему кажется, что питомец переродился в ребенка. Миф о собственном детстве и травмах, явно вдохновленный трудами Фрейда, Эрнст сформулирует в воспоминаниях уже в 40-е годы, после эмиграции в США. У повзрослевшего художника появится птицеобразное альтерэго — Лолпоп — существо, контрабандой проникающее из мира бессознательного в сознание. Теме птичьего в работах Эрнста была посвящена целая выставка аукциона Sotheby’s в Лондоне два года назад.

После возвращения из Азии Эрнст снимает мастерскую на Монмартре, Элюар помогает ему деньгами и покупает его картины — художник все еще не известен и плохо продается, к тому же живет по поддельным документам. Однако в 1925 году происходит несколько важных событий — первая выставка сюрреалистов и «открытие» техники фроттаж. Сам Эрнст писал, что изобрел метод дождливым днем 10 августа 1925 года, когда он рассматривал потертый пол номера в отеле на берегу атлантического побережья Франции. Текстура напольного покрытия вдохновила художника — он положил листок бумаги и начал натирать лист графитом. Для Эрнста фроттаж — не просто техника, но аналог «автоматического письма». С помощью него он создает 34 графических листа книги «Естественная история»: в ход шли текстуры листьев, веревок, металлических сеток, рассыпанных хлебных крошек. Если бы Эрнст жил сейчас, то наверняка его любимым развлечением стало бы наложение текстур в фотошопе, но в 1925 году приходилось прибегать к алхимическим танцам с графическим бубном. Среди знаковых образов серии — изображение глаза, прожилки белка которого спроецированы с прожилок листика дерева.

Иллюстрация из книги «Неделя доброты или 7 смертных грехов»

Иллюстрация из книги «Неделя доброты или 7 смертных грехов»

Белфортский Лев, Петушиный смех и Эраст Фандорин Выставка в Главном штабе, где собраны «книги художника» из собрания известного коллекционера Марка Башмакова, называется «Алхимия образа». Идти на нее нужно обязательно — кураторы не только показывают десятки книг 20-70-х годов, но и раскрывают тайны «кухни» художника, его алхимической лаборатории. Макс Эрнст умел остроумно препарировать популярную визуальную культуру прошлого — иллюстрированные журналы и бульварное чтиво, чтобы переработать их в романы-коллажи, комиксы без текста. Всего художник выпустил 3 подобных издания. В 1934 году выходит последняя такая книжка — «Неделя доброты или 7 смертных грехов». Выражение «Неделя доброты» отсылает к истории сотворения мира, но на самом деле Эрнст позаимствовал его у благотворительной организации. Книга устроена так: 182 коллажа (созданные всего за 3 недели) разбиты на 5 тетрадей — по одной на каждый день недели, правда четверг, пятницу и субботу объединили под одну обложку. Каждому дню соответствует элемент, например, воскресенье — грязь, а среда — кровь. Кроме элемента есть еще и пример — то есть тема, которая задает тон всему «дню»: Белфортский Лев, Драконов двор или Петушиный смех. «Что за сюр?» — скажете вы. Почему гражданин с головой орла втыкает нож в пятку голой одноногой дамы, которая парит над брусчаткой? Никаких пояснений и готовых решений Эрнст, слава богу, не дает.

Иллюстрация из книги «Неделя доброты или 7 смертных грехов»

фотография взять с сайта Авито

Еще больше сбивают с толку эпиграфы. Например, из произведения Альфреда Жарри, поэта-асбсурдиста конца 19 века, которого сюрреалисты заново открыли для себя в 20-е годы. «Горностай – очень грязное животное. Он сам себе замечательная простыня, но, не меняя белья, он стирает его с помощью языка». Как он делал эти коллажи? Например, брал иллюстрацию с застывшей в драматической позе девушкой из романа Адольфа д’Эннери «Мученница!» и добавлял фигуру ангела с гравюры Гюстава Доре к поэме Джона Мильтона «Потерянный рай» — сюрреалистический коллаж готов. Стилистику Эрнст выдержал блестяще, поэтому с первого взгляда не заподозришь, что почти каждая картинка составлена из 4-5 других. «Какое важнейшее завоевание коллажа? Мощное вторжение иррационального во все сферы искусства, поэзии, науки, в моду, в частную жизнь отдельных людей и общественную жизнь народов», — писал художник в 1936 году. Но при чем тут популярная в 2000-е серия детективов Бориса Акунина о сыщике Эрасте Фандорине? Дело в том, обложки черных книжек в мягкой обложке украшают как раз иллюстрации из «Недели доброты». Наверняка эта история понравилась бы Эрнсту: иллюстрации к массовой литературе конца девятнадцатого века стали иллюстрацией детективов из века двадцатого.