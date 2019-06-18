«Девочка на шаре» Пикассо и воссозданная музыкальная гостиная: как выглядит выставка «Братья Морозовы»
21 июня в Главном штабе открывается выставка «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры» — эпохальное воссоединение работ собрания предпринимателей Ивана и Михаила Морозовых, которое было разделено в 1947 году между Эрмитажем и ГМИИ им.Пушкина. Покажут 149 работ из коллекции Эрмитажа и 31 картину из Пушкинского музея. «Собака.ru» узнала, какие шедевры приехали в Петербург из Москвы и как в стенах музея воссоздали музыкальный салон Ивана Морозова, оформленный Морисом Дени.
Живописные панно для музыкального салона в своем доме на Пречистенке Иван Морозов заказ Морису Дени в 1907 году на кануне своего венчания с Евдокией Кладовщиковой, в прошлом хористкой ресторана «Яр». Морозов высказал пожелание, чтобы зал был расписан сюжетами из классической мифологии, поэтому художник предложил взять миф о Психее, пересказанный Апулеем в романе «Метаморфозах». Легенду о сыне Афродиты Амуре и прекрасной Психее художник воплотил в 5 огромных панно, каждое размером 4 на 3 метра. Дени закончил их меньше, чем за год, правда, с помощью подмастерьев. Когда полотна прибыли в Москву, оказалось, что они не соответствуют интерьеру и Дени дополнил их еще двумя большими панно и четырьмя узкими панелями и двумя бордюрами. В результате декор стоил промышленнику 70 тысяч франков.
Интерьер гостиной был воссоздан при поддержке компании LVMH/Moët Hennessy – Louis Vuitton и ее председателя Бернара Арно, который приехал в Петербург за несколько дне до открытия и встретился с директором Эрмитажа Михаилом Борисовичем Пиотровским. В воссозданном облике зала, правда, не хватает статуи работы Майоля, которые обошлись Ивану Морозову в дополнительные 60 тысяч франков. Кстати, знаменитые панно Анри Матисса «Танец» и «Музыка» — гордость Эрмитажа — Сергей Щукин заказал для украшения лестницы своего особняка после того, как Дени выполнил для Морозова оформление гостиной. Получился авангардный ответ на несколько «слащавые» панно об истории Амура и Психеи. Михаил Пиотровский подчеркнул: «Самое главное отличие Щукина от Морозова то, что Щукин — это Матисс, а Морозов — Дени и Боннар».
Самые долгожданные шедевры на выставке – 3 работы Пабло Пикассо — «Девочка на шаре», «Арлекин и его подружка (странствующие гимнасты)» и «Потрет Амбруаза Воллара». Первая работа представляет «розовый» период творчества художника, вторая — открывает «голубой», а третья была выполнена во время увлечения кубизмом. «Арлекин и его подружка» обошлась Ивану Морозову дешевле, чем работа любого молодого русского художника, дилер Амбруаз Доллар продал ее в 1908 году всего за 300 франков. Для сравнения — за два последних панно Мориса Дени для гостиной Морозов заплатил 20 тысяч франков. «Девочку на шаре» коллекционер приобрел в 1913 году, до этого она принадлежала Лео и Гертруде Стайн. Брат и сестра разъехались из своей парижской квартиры, а собрание живописи поделили. Сергей Щукин, кстати, приобрел из коллекции Стайнов пикассовких «Трех женщин».
Вместо «Марокканского триптиха» Матисса в коллекции Ивана Морозова должны были появится два пейзажа и натюрморт — таковы были заказы собирателя французскому художнику. Во время поездки в Марокко Матисс написал вместо натюрморта арабскую девушку Зору, сидящую на терассе. Художник «объединил» картину с еще двумя, выполненными в поездке, синим цветом и поместил в рамы, выкрашенные серой краской. Получился триптих, который Анри Матисс посоветовал повесить в особняке Морозова определенным образом и даже описал как — посередине должен был находиться портрет Зоры. Девушка позировала художнику дважды: первый раз сеансы потребовал прекратить брат марокканки, а во второй раз Матисс обнаружил ее в публичном доме и закончил картину без проблем — по мусульманским законам обитательницы этого заведения могли показывать свои лица, в отличие от остальных женщин.
В коллекции Морозовых было два портрета актрисы Комеди Франсез Жанны Самари кисти Огюста Ренуара, один из них попал в собрание Эрмитажа, а второй — Пушкинского музея. Всего Ренуар написал около 10 портретов девушки. На выставке «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры» две Жанны встретятся. Сначала Михаилом Морозовым был куплен парадный портрет в полный рост, о котором французский журналист и драматург Луи Леруа охарактеризовал: «Этот портрет можно есть ложкой!». Сохранились воспоминания художника Сергея Виноградова о покупке этой картины: «Начались переговоры о приобретении мадам Самари. Как это было интересно, прямо поэтично, ежедневно по нескольку раз осматривание этого дивного произведения на знаменитой рю Лаффитт в галерее-магазине. Самари… в светло-розовом платье, смешной моды 70-х годов, вся в свету, без теней, так совершенно написана, что немного и у французов такой высоты достижения в искусстве. Начался торг. Воляр (Амбруаз Воллар — парижский маршан и коллекционер) спросил 24 тысячи франков, мы стали давать меньше, наконец вещь купили за 20 тысяч франков». Камерный портрет Иван Морозов купил через два года после смерти брата, которого считал своим наставником в коллекционировании искусства.
Михаил Морозов первый привозит в Россию работы Поля Гогена, затем эстафету подхватил и Иван, хотя это и было недешево. Так, в 1908 году из Парижа в Москву попадают «Цветы Франции», «Женщина, держащая плод», «Кафе в Арле», «Великий будда» и «У подножия горы». Морис Дени, после посещения дома И. А. Морозова в Москве, особо отметил два «Арльских кафе», висевших там: «одного Гогена, с арлезианкой, бутылкой, дымом», другое — Винсента Ван Гога, «ослепительное и все неправильное, но такое пережитое, такое прочувствованное, что «Кафе» Гогена кажется академическим».
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Справа — Поль Сезанн. Персики и груши. 1890–94 годы. Из собрания ГМИИ им.Пушкина. Слева — Поль Сезанн. Натюрморт с драпировкой. 1894–1895 год. Из собрания Государственного Эрмитажа
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Поль Сезанн. Цветы. Около 1902 года. Из собрания ГМИИ им.Пушкина
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Поль Сезанн. Сцена в интерьере (В комнатах). 1869–1871 годы. Из собрания ГМИИ им.Пушкина
Еще одна интересная «встреча» — два натюрморта Поля Сезанна из коллекции Ивана Морозова, который сумел собрать за 7 лет 18 работ художника разных периодов и жанров. Натюрморт «Персики и груши», который сейчас хранится в собрании ГМИИ им.Пушкина, Морозов приобрел у маршана Амбруаза Воллара в Париже в 1912 году. Он считается любимейшим в собрании коллекционера. В один из последних своих приездов в Париж коллекционер купил работу «Сцена в интерьере».
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Эдвард Мунк. Белая ночь. Осгардстран. (Девушки на мосту). 1902–1903 годы. Из собрания ГМИИ им.Пушкина
Маленькое утешение для тех, кому не удалось приехать на выставку Эдварда Мунка в Москве — в Эрмитаж из Пушкинского музея приехала работа «Белая ночь. Осгардстран (Девушки на мосту)», которую Михаил Морозов купил в 1903 году на Салоне Независимых в Париже за 500 франков. Существует семь авторских вариантов сюжета. Эта работа, написанная в небольшом городке Осгардстран, по завещанию Михаила со всей его коллекцией переехала в Третьяковскую галерею, оттуда — в Музей нового западного искусства, а после его закрытия — в Пушкинский. Поэтому исторически выставка Мунка в Третьяковской галерее исторически логична.
Иван Морозов приобретает натюрморт «Фрукты и бронза» Матисса в 1909 году за 5 тысяч франков. Уже в следующем году Валентин Серов пишет портрет коллекционера на фоне работы, которая сейчас находится в собрании Третьяковской галереи. Интересно, что сам Серов неоднозначно относился к Матиссу и по воспоминаниям П.Эриксона отзывался о нем следующим образом: «Некоторые вещи Матисса мне нравятся, но только некоторые, в общем же я его не понимаю». «Русский импрессионист» Серов считал, что несмотря на талант и благородство французский художник не дает в своих работах радости. Не известно, видел ли сам Матисс портрет Морозова со своей картиной и был ли Серов с ним знаком лично. Несмотря на то, что в коллекции Морозова было 11 работ Матисса, все-таки, «главным» его собирателем был Сергей Щукин.
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Клод Мане. Бульвар Капуцинок в Париже.1873 год. Из собрания ГМИИ им.Пушкина
Картина «Бульвар Капуцинок», которую Иван Морозов купил в 1907 году за 40 тысяч франков, скорее всего была той самой картиной, которую показывали на первой выставке импрессионистов в 1874 года. Тогда она вызвала негодование у зрителей и критиков, а Морозов купил ее уже как общепризнанный шедевр.
«Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры»
Государственный Эрмитаж
Главный штаб
21 июня–6 октября
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