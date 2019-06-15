В Эрмитаже открылась выставка сюрреалиста Макса Эрнста

В Двенадцатиколонном зале Нового Эрмитажа сегодня, 15 июня, открылась выставка «Парижские годы», на ней покажут около 20 работ из частных коллекций сюрреалиста Макса Эрнста.

Большинство экспонатов представляют собой картины из ключевого периода жизни художника, когда он жил во Франции в 1920-х годах. Это важнейшее для мирового искусства время ознаменовало переход от дадаизма к сюрреализму — как в творчестве Эрнста, так и во всем европейском искусстве.

На выставке можно будет увидеть работы «Похвала глупости» и «Молодые люди, топчущие свою мать».