Сомов в костюме Алладина, Шостакович в Нью-Йорке, Раневская и еще 200 фото на выставке в музее Анны Ахматовой

В Музее Анны Ахматовой открывается выставка «Настоящий XX век» — масштабное фотополотно о современниках и друзьях Ахматовой, составленное из более чем двухсот снимков к 130-летию поэта. «Такой судьбы еще не было ни у одного поколения, а может быть, не было и такого поколения» — так говорила Ахматова о прошлом столетии. Оказывается, в собрании музея в Фонтанном Доме хранятся редкие кадры Иосифа Бродского и Фаины Раневской, Дмитрия Шостаковича и Федора Шаляпина. «Собака.ru» попросил хранителя фондов фотоматериалов Анну Завьялову рассказать о фотографиях с выставки: почему художник Константин Сомов стоит в костюме Алладина и кого охранял в США брат Анны Андреевны.

Фаина Раневская

Иосиф Александрович Бродский и Эра Борисовна Коробова

Ольга Судейкина

Собранные в единый хронологически выстроенный поток фотопортреты ахматовского поколения – с конца XIX столетия до конца 1960-х годов – создают впечатление семейного фотоальбома. Только масштаб его, будто прорывая рамки личной (семейной) памяти, становится иным – грандиозным. Представляя героев знаменитых и полузабытых, иногда вовсе незнакомых широкой публике, людей разного круга и профессий – художников, поэтов, музыкантов и тех, чьи имена сегодня помнятся лишь потому, что они сумели превратить свою жизнь в произведение искусства, – выставка «Настоящий ХХ век. Фотоверсия» может восприниматься как летопись эпохи в лицах. Михаил Кузмин, Константин Сомов, Федор Шаляпин, Борис Пронин, Ольга Ваксель, Саломея Андроникова, Владимир Гаршин, Валя Смирнов, Иосиф Бродский, Ирина Емельянова, Эра Коробова, Виктор Соснора – люди из ближайшего окружения Анны Ахматовой и те, с кем ее жизнь пересеклась лишь косвенно. Художниками экспозиции выступили Эмиль Капелюш, театральный художник и живописец, оформлявший спектакли в МДТ, МХАТ им. Чехова и других театрах, а также Юрий Сучков и Яна Глушанок — уникальная команда.

Давид Бурлюк

Нью-Йорк, 1923 год Футурист Бурлюк повторяет позу, в которой написал его на одном из двух портретов в 1923 году товарищ по годам, проведенным в России, Николай Фешин. В 1923-м они оба уже жили в Америке, в Нью-Йорке, где и была сделана эта фотография. Левая рука Бурлюка поднятым вверх пальцем указывает на второй свой портрет работы Фешина, вероятно, только что законченный. Возможно, именно это событие – окончание работы над портретом – и стало поводом к созданию фотографии.

Сестры Тургеневы: Наталия, Татьяна, Анна

Москва, 1910



Поэтесса Марина Цветаева вспоминала: «О сестрах Тургеневых шла своя отдельная легенда. Двоюродные внучки Тургенева, в одну влюблен поэт Сережа Соловьев, племянник Владимира, в другую — Андрей Белый, в третью, пока, никто, потому что двенадцать лет, но скоро влюбятся все».

Константин Сомов в костюме Аладдина

Санкт-Петербург, 1907. Фотоателье “Boassonnas & Eggler” В 1907 году (год создания фото) перестали устраивать знаменитые «вечера Гафиза» в «Башне» Вячеслава Иванова на Таврической улице, 35 – собрания, носившие характер «очень интимный, очень смелый, в костюмах, на коврах, философский, художественный и эротический», где каждому из участников давали новое имя. Сомова на вечерах прозвали Аладдином. Может быть, снимок сделан в память об этой «волшебной сказке». “Boassonnas & Eggler” одни из самых модных петербургских фотографов начала века, снимавшие, в том числе, членов императорской семьи.

Дмитрий Шостакович, Тихон Хренников,

Виктор Горенко, Михаил Чиаурели, Петр Павленко и двое неизвестных

Нью-Йорк, 1949 «Дмитрий Шостакович и сопровождающие его лица» – так в американской прессе называли советскую делегацию (в неполном составе представленную на фотографии) на Всеамериканский конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира. Крайний справа – американский секьюрити делегации Виктор Горенко, брат Ахматовой. Делегаты сфотографированы у Библиотеки Колумбийского университета. Незадолго до этого на родине произведения Шостаковича попали под запрет, его обвиняли в «формализме», «буржуазном декадентстве», «пресмыкательстве перед Западом». Но отсутствие Шостаковича в делегации СССР было невозможно из-за его огромной популярности – Ленинградская симфония была известна всему миру. Сталин лично позвонил Шостаковичу, чтобы сообщить о поездке.

Ольга Берггольц

Ленинград, 1963 год Первый снимок поэтессы имеет на обороте надпись, сделанную самой Берггольц: «до получения ссуды в Литфонде», а второй — «То же лицо после получения ссуды в Литфонде и уплаты всех взносов и долгов!!!» Эти фотографии Ольга Берггольц подарила Борису Варфоломеевичу Федоренко, первому директору музея Ф.М. Достоевского, занимавшему в 1960-е годы должность директора Литфонда. Эта организация оказывала материальную помощь членам Союза писателей СССР.

Лев Горнунг

Тучково, 1932 год Московский поэт и переводчик Лев Горнунг с юности увлекался творческом Николая Гумилева. Этот интерес свел их с Анной Ахматовой – Горнунг собирал материалы, связанные с ее первым мужем. Фотографией он увлекся в 1931 году. Не являясь профессионалом, он был, по воспоминаниям Марины Тарковской, «фотохудожником от Бога»: «…у него было врожденное чувство красоты. Он умел увидеть и выявить прекрасное в природе и в человеке. В его фотографиях отразилось время. Это уникальные исторические свидетельства тридцатых-сороковых годов». Горнунг был близким другом Арсения и Марии Тарковских, крестным отцом их детей. В 1935 году с помощью Горнунга Тарковские сняли дачу рядом со станцией Тучково, где он и сам проводил лето. Детские воспоминания о жизни на хуторе Горчаковых воплотились в кинокартине Андрея Тарковского «Зеркало». К моменту съемок, в начале 1970-х, сам хутор был уже разобран, но сохранились фотографии, сделанные Львом Горнунгом – на их основе были созданы декорации, композиционно строились знаменитые сегодня кадры.

Владимир Гиппиус

1900-е годы Поэт-символист и литературовед Владимир Гиппиус много лет преподавал русскую словесность в гимназии Марии Стоюниной и в Тенишевском училище. Среди его учеников – Владимир Набоков и Осип Мандельштам. Последний вспоминал, что Гиппиус преподавал детям «вместо литературы гораздо более интересную науку – литературную злость». На Мандельштама страстный учитель оказал сильнейшее влияние – окончив училище в 1907 году, в 1925-м он признавал: «Власть оценок В. В. длится надо мной и посейчас». «Он грелся о литературу, терся о нее шерстью, рыжей щетиной волос и небритых щек. Он был Ромулом, ненавидящим свою волчицу, и, ненавидя, учил других любить ее» — вспоминал Осип Мандельштам, а Владимир Набоков сравнивал учителя с «большим хищником».

Борис Пронин и Вера Лишневская

Петроград, 1914–1916 годы, Фотоателье «Идеал» Борис Пронин – создатель знаменитых петербургских литературно-художественных кабаре «Бродячая собака» (дворняжка на фотографии напоминает собаку с эмблемы кабаре) и «Привал комедиантов». Вера Лишневская, дочь архитектора Александра Лишневского, выйдя замуж за Пронина в 1914 году, исполняла роль хозяйки кабаре. «Если бы хватило силы, он бы весь свет превратил в бродячие театры, сумасшедшие праздники, всех женщин в коломбин, а мужчин в персонажей комедиа дель арте» — писал Алексей Толстой.

Саломея Андронникова-Гальперн

Париж, конец 1920-х – начало 1930-х годов Саломея Андроникова приехала во Францию из России 1917 года вместе с дочерью. В Петербурге начала века она блистала среди поэтов и художников, которые собирались у нее дома на Васильевском острове. В Париже в 1920-е годы Саломея работала в журнале мод. И снова была в обществе поэтов и художников, помогала русским эмигрантам.