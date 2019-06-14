В Петербурге открывается выставка оригинальных отпечатков Анри Картье-Брессона

15 июня галерея Art of Foto открывает выставку оригинальных отпечатков Анри Картье-Брессона, фотографа, которому мы обязаны появлению фотожурналистики. Посетители увидят 22 оригинальных отпечатка мастера с его подписью из частных собраний, в том числе знаменитую работу «Улица Rue Mouffetard, Париж» 1952 года с мальчиком, который несет две бутылки вина. Отпечатки впервые выставляют в Санкт-Петербурге.



Анри Картье-Брессон (Henri Cartie-Bresson) — французский фотограф, один из основателей агентства Magnum Photos. Его репортажи из СССР, Китая, Индии, Кубы, Японии, Канады, США печатали самые престижные газеты и журналы. Основной темой творчества Брессона была жизнь улиц — в объектив фотографа попадали в основном сценки из жизни простых людей. Однако, немало известных портретов знаменитостей созданы его рукой: Жан Поль Сартр, Альбер Камю, Игорь Стравинский, Коко Шанель и др. Картье-Брессон умел уловить мгновение наиважнейшей эмоции, кульминацию каждого момента жизни, которые он называл «решающими». «Я скитался по улицам, возбужденный и готовый наброситься на что-нибудь этакое, сцапать жизнь "в ловушку" — что называется, поймать момент. Сверх того, я страстно желал ухватить суть всего и сразу в одной-единственной фотографии или в контексте одной-единственной ситуации, готовой развернуться на моих глазах», — писал фотограф. В 1952 была опубликована книга Анри Картье-Брессона «Решающий момент», а в 1955 году открылась его персональная выставка в Лувре — первая выставка фотографии в величайшем художественном музее мира.

Анри Картье-Брессон. Решающий момент

Галерея Art of Foto

15 июня — 18 августа