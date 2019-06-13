Таинственный уличный художник Бэнкси создал новую работу. Граффити появилось в лондонском аэропорту Хитроу — оно располагается на проходе в зону таможенного контроля для прибывших из стран Евросоюза и является высказыванием создателя против выхода Великобритании из объединения.

Новая работа получила название Keep out, «Не подходить», и представляет собой соответствующую надпись с отвалившейся последней буквой — внизу граффити крыса разбивает ею замок на воротах. Очередное появление Бэнкси является его высказыванием против выхода Великобритании из числа стран-участников Европейского союза.

Выход Великобритании из Европейского союза, брексит, начался после референдума 23 июня 2016 году, когда 51,9% голосовавших поддержало решение об отделении Соединенного Королевства. На экстренном саммите глав государств-членов ЕС 10 апреля 2019 года в Брюсселе было принято решение о «гибкой» отсрочке даты выхода Великобритании, которая была обозначена 31 октября 2019 года.

Напомним, ранее Бэнкси создал инсталляцию «Венеция в масле» — работа впервые написана им масляными красками на холсте и представляет собой серию картин, соединенных в одно изображение, на которых по венецианским каналам проплывает туристический лайнер. Для экологов поднятая художником проблема давно актуальна — по их данным, лайнеры сбрасывают отходы прямо в море и тем самым загрязняют окружающую среду.