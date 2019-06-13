В квартире с альфрейными росписями 1900-х годов открывается выставка современного искусства
Дизайнер интерьеров и искусствовед Елена Булгакова-Лескова, которая обнаружила в своей квартире альфрейные росписи 1900-х годов в стиле модерн, 13 июня открывает в ней выставку «Ветхое и новое» художников Ильи Гапонова и Наталии Спечинской. Хозяйка уникальной квартиры три года занималась реставрацией росписей, а в январе 2018 года первые гости посетили пространство, в том числе Леонид Парфенов, дизайнер Татьяна Котегова, историк моды Александр Васильев, краевед, участник объединения «Гэнгъ» Максим Косьмин. Елена запустила серию встреч «Встречи в квартире с альфрейными росписями», а теперь запускает выставочный проект «Жизнь с искусством».
Ох, друзья. Каждый раз думаю: ну, всё, теперь меня уже ничем не удивить. Но не тут-то было! Сюрпризы старого фонда неисчерпаемы. Во время ремонта в своей квартире, дизайнер интерьеров Елена @east_west_art сделала серию по-настоящему уникальных находок. Под слоями краски внезапно стали проступать оригинальные альфрейные росписи в стиле модерн. Сначала в одной комнате, потом в другой, потом на кухне, на потолке и даже в передней! Везде — разные. Когда-то буквально вся квартира была в трафаретных росписях. Это примерно 1900-й год — рассвет моды на новый стиль в Петербурге. Но Belle Époque длилась не вечно. После революции возвели перегородки, квартиру поделили пополам и всё это закрасили. О росписях успешно забыли лет так на 90. И тут, квартире невероятно повезло попасть в нужные руки. Конечно, расчистка и реставрация росписей совершенно не вписывались в бюджет ремонта. Но снова закрасить находку рука у Елены не поднялась. Профессиональные реставраторы долгие месяцы расчищали и восстанавливали то, что можно было восстановить. При этом, оригинальную фактуру старались сохранить максимально. На фотографии — флоральные мотивы на кухне. Этой квартире досталась лишь одна треть бывшего огромного зала, которому суждено было превратиться в кухню с ванной. Другая часть зала — у соседей, где росписи пока скрыты, но, вероятно, тоже сохранились. А какой здесь потолок! Вообще, приготовьтесь, фотографий из этой квартиры будет много.
Елена рассказывает: «Как невозможно представить жизнь человека без сферы искусства, так, на мой взгляд, не может быть любимой квартиры без живописи. В моей квартире оказался клад — альфрейные росписи эпохи модерна, которые я не хочу и не могу скрывать от тех, кто имеет желание их увидеть. Я с трепетом отношусь к культурным ценностям, и старалась наполнить квартиру аутентичными предметами. Но все-таки моя квартира не музей, и мне бы хотелось видеть ее живой и развивающейся. Кроме того, как профессиональный дизайнер, искусствовед и просто активный человек, я люблю создавать что-то уникальное, экспериментировать, удивлять, сочетать «несочетаемое».
С чем легче всего экспериментировать в интерьере? Картины — это «ювелирные» украшения жилого пространства, самые дорогие и легко заменяемые, и, одновременно, самые выразительные и «философские» объекты. Решение делать временные выставки современного искусства пришло само собой, стало логичным продолжением жизни моей квартиры. Я часто бываю в мастерских художников, и мы говорим о том, насколько современное искусство, далеко не всегда радостное и жизнеутверждающее, может стать гармоничной составляющей жилого интерьера. Вот из этого спора об искусстве и родилась идея сделать выставочный проект «Жизнь с искусством».
Название выставки «Ветхое и новое» предложили сами художники, понимая под ветхим историческое прошлое и антикварное наполнение «Квартиры с альфрейными росписями», а «новое» связывая со своими живописными работами.
Альфрейную живопись можно увидеть в Зимнем, Мраморном, а также Юсуповском дворцах. Она представляет собой разновидность интерьерной росписи, которая имитирует гипсовую лепнину, растительные узоры и другие типы декора.
«Ветхое и новое»
Илья Гапонов и Наталия Спечинская
открытие 13 июня в 19:00
улица Марата, дом 31, квартира 28
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