В квартире с альфрейными росписями 1900-х годов открывается выставка современного искусства

Дизайнер интерьеров и искусствовед Елена Булгакова-Лескова, которая обнаружила в своей квартире альфрейные росписи 1900-х годов в стиле модерн, 13 июня открывает в ней выставку «Ветхое и новое» художников Ильи Гапонова и Наталии Спечинской. Хозяйка уникальной квартиры три года занималась реставрацией росписей, а в январе 2018 года первые гости посетили пространство, в том числе Леонид Парфенов, дизайнер Татьяна Котегова, историк моды Александр Васильев, краевед, участник объединения «Гэнгъ» Максим Косьмин . Елена запустила серию встреч «Встречи в квартире с альфрейными росписями», а теперь запускает выставочный проект «Жизнь с искусством».

Елена рассказывает: «Как невозможно представить жизнь человека без сферы искусства, так, на мой взгляд, не может быть любимой квартиры без живописи. В моей квартире оказался клад — альфрейные росписи эпохи модерна, которые я не хочу и не могу скрывать от тех, кто имеет желание их увидеть. Я с трепетом отношусь к культурным ценностям, и старалась наполнить квартиру аутентичными предметами. Но все-таки моя квартира не музей, и мне бы хотелось видеть ее живой и развивающейся. Кроме того, как профессиональный дизайнер, искусствовед и просто активный человек, я люблю создавать что-то уникальное, экспериментировать, удивлять, сочетать «несочетаемое».

С чем легче всего экспериментировать в интерьере? Картины — это «ювелирные» украшения жилого пространства, самые дорогие и легко заменяемые, и, одновременно, самые выразительные и «философские» объекты. Решение делать временные выставки современного искусства пришло само собой, стало логичным продолжением жизни моей квартиры. Я часто бываю в мастерских художников, и мы говорим о том, насколько современное искусство, далеко не всегда радостное и жизнеутверждающее, может стать гармоничной составляющей жилого интерьера. Вот из этого спора об искусстве и родилась идея сделать выставочный проект «Жизнь с искусством».