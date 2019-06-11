Русский музей покажет работы Врубеля, Гончаровой и Петрова-Водкина на выставке «Ангелы ХХ века»

13 июня в Русском музее открывается новый выставочный проект-исследование на тему образа ангела в русском искусстве прошлого столетия. Посетители увидят метаморфозы, которые случились с восприятием образа: от литографий «амазонки русского авангарда» Натальи Гончаровой из серии «Мистические образы войны» до керамики конца 80-х, где ангелы сидят на строительных кранах. На экспозиции покажут более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и фотографии из коллекции Русского музея, АО «Императорского фарфорового завода», частных и авторских собраний. Среди них работы Михаила Врубеля, Михаила Нестерова, Кузьмы Петрова-Водкина, Натальи Гончаровой, Виктора Попкова, Дмитрия Жилинского и других художников.