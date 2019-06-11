Русский музей покажет работы Врубеля, Гончаровой и Петрова-Водкина на выставке «Ангелы ХХ века»
13 июня в Русском музее открывается новый выставочный проект-исследование на тему образа ангела в русском искусстве прошлого столетия. Посетители увидят метаморфозы, которые случились с восприятием образа: от литографий «амазонки русского авангарда» Натальи Гончаровой из серии «Мистические образы войны» до керамики конца 80-х, где ангелы сидят на строительных кранах. На экспозиции покажут более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и фотографии из коллекции Русского музея, АО «Императорского фарфорового завода», частных и авторских собраний. Среди них работы Михаила Врубеля, Михаила Нестерова, Кузьмы Петрова-Водкина, Натальи Гончаровой, Виктора Попкова, Дмитрия Жилинского и других художников.
Ангел — собирательное слово, означающее невидимую сущность, бесплотное существо, вестник или дух, который в разных религиозно окрашенных традициях мог называться разными именами и представать в разном обличье. Тем интереснее проследить, как менялась традиция обращения с образом от рубежа 19 и 20 веков через авангард и советское время к 90-м годам.
«Ангелы XX века»
Русский музей
Корпус Бенуа
13 июня—19 августа 2019
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