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Русский музей покажет работы Врубеля, Гончаровой и Петрова-Водкина на выставке «Ангелы ХХ века»

  • Гончарова Н.С. Архистратиг Михаил. 1914. Из альбома Мистические образы войны. 1914. Литография раскрашенная.

  • К.С. Петров-Водкин. Голова юноши (Красный ангел). 1915.

  • Н.Гончарова. Ангелы и аэропланыю 1914. Литография.

13 июня в Русском музее открывается новый выставочный проект-исследование на тему образа ангела в русском искусстве прошлого столетия. Посетители увидят метаморфозы, которые случились с восприятием образа: от литографий «амазонки русского авангарда» Натальи Гончаровой из серии «Мистические образы войны» до керамики конца 80-х, где ангелы сидят на строительных кранах. На экспозиции покажут более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и фотографии из коллекции Русского музея, АО «Императорского фарфорового завода», частных и авторских собраний. Среди них работы Михаила Врубеля, Михаила Нестерова, Кузьмы Петрова-Водкина, Натальи Гончаровой, Виктора Попкова, Дмитрия Жилинского и других художников.

  • Бруни Н.А. Херувим. Около 1901.

  • Овчинников В.А. Красный утюг. 1988.

  • Н.Г. Савинова. Форма из композиции «Белые ночи». 1989.

Ангел — собирательное слово, означающее невидимую сущность, бесплотное существо, вестник или дух, который в разных религиозно окрашенных традициях мог называться разными именами и представать в разном обличье. Тем интереснее проследить, как менялась традиция обращения с образом от рубежа 19 и 20 веков через авангард и советское время к 90-м годам.

«Ангелы XX века»
Русский музей
Корпус Бенуа
13 июня—19 августа 2019

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Автор: Александра Генералова
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