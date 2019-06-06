Медиахудожники оживят муралы «Севкабель Порта» в рамках DAY OFF by Roots United

15 июня медиахудожники оживят муралы на фасадах зданий «Севкабель Порта» в рамках Day Off by Roots United. Ровно в полночь, в завершение дневной вечеринки, под светом софитов на стены начнут проецировать визуальные решения под сопровождение саунд-дизайнера Palekh. Действие станет точкой отсчета грядущего фестиваля Present Perfect, который пройдет на территории общественного пространства в середине лета.

Day Off x Secretsundaze станет завершающей вечеринкой перед стартом машстабного фестиваля Present Perfect. В лайн-апе «генеральной репетиции» создатель нью-йоркского радиошоу Beats In Space Tim Sweeney, хаус-продюсер новой школы Anthony Naples, графический дизайнер и продюсер из Колумбии, играющий джаз и фанк, Vandel, а также резиденты Roots United El, Shutta и Hoopa.

Локаций также стало больше. На главной сцене развернутся Secretsundaze — прямо на облагороженной набережной с видом на порт. Здесь традиционно свое мастерство продемонстрирует команда технических специалистов 2А Production и художники из коллектива Volna — они подготовят масштабную сценическую конструкцию с декорациями. Вторая сцена разместится в в секретном дворе и будет отдана в распоряжение резидентам Roots United и колумбийца Vandel (ищите указатели!). Кроме того, Day Off задействует территорию клуба «Мачты» — там разместится сезонный проект Roots United, TESTFM и глобальной музыкальной платформы Ballantine's True Music.