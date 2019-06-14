Ресторатор Меди Дусс привез в Петербург 80 работ художника рубежа 19-20 вв. Александра Рубцова

В рамках ПМЭФ в особняке Румянцева на Английской набережной открылась выставка Александра Рубцова, чьи картины больше десяти лет собирает ресторатор и владелец сети La Maree Меди Дусс – 80 работ из коллекции бизнесмена родом из Туниса впервые попали в Петербург, на родину художника рубежа 19-20 вв. – все при участии Григория Бальцера, главы аукционного агентства Baltzer.

Меди Дусс





Сегодня Меди Дусс обладатель одного из самых серьезных собраний Александра Рубцова. Почему ваша коллекция сфокусирована именно на этом художнике? Причин очень много, и одна из них заключается в том, что потому, что наши с ним судьбы как будто бы отражают друг друга, перекликаются. Он русский в Тунисе, я - тунисец в России. Он прожил в Тунисе 35 лет - с 1914- го по 1949-й. Я в России уже 39 лет -примерно одинаково получается. Много параллелей, поэтому он очень близок мне. Знаете, если картина Рубцова проходит мимо меня, это просто разбивает мне сердце. Любая, где есть подпись этого художника. Неважно, лучше она или хуже - для меня это катастрофа. Честно говоря, я хочу собрать как можно больше работ Александра Рубцова.

Как вы попали в Россию? Я приехал сюда учиться, мне был 21 год. Первый курс университета я закончил в Тунисе. В то время Тунисский университет был очень политизирован, молодежь захвачена коммунистическими идеями. Я не был исключением и это повлияло на мое решение поехать учиться в СССР. Мой папа тогда занимал пост замминистра образования Туниса. И я мог выбрать для учебы любую страну: Германию, Францию США... Но я хотел только в СССР. Так что, можно сказать, я приехал сюда по политическим убеждениям. Сначала было непросто. Потом появились друзья, я встретил свою будущую жену. Так и остался в России. И вот уже многие годы моя судьба тесно связана с этой страной.

Но с искусством Александра Рубцова вы были знакомы еще в Тунисе? Я покинул Тунис очень молодым человеком, и в то время еще ничего не знал о Рубцове. Далеко не все тогда были увлечены искусством в Тунисе. И вот, спустя много лет после моего переезда в Россию, я познакомился с одним русским коллекционером, который сейчас живет в Монако. Когда он узнал, что я тунисец, рассказал мне об удивительном русском художнике, который в начале ХХ-го века жил и работал в моей стране, и попросил помочь найти его картины в Тунисе. Так я впервые услышал об Александре Рубцове. И увидел его работы в коллекции моего нового друга. Это было 12 лет назад. Кстати, мою первую картину Рубцова я получил от него в подарок. Это небольшая акварель - лежащая восточная певица. Вот с этого момента все и началось. Картины были очень достойными. Я стал интересоваться творчеством Александра Рубцова и понял, что это художник номер один в Тунисе. Он меня совершенно заворожил. И, вместо помощника в поиске работ этого замечательного мастера, мой друг-коллекционер приобрел себе конкурента.

Вы планируете создать музей Александра Рубцова. Что вами движет? Честно говоря, я считаю это своей миссией, если хотите, моим вкладом в мировую культуру. Художник такого уровня достоин своего музея. В Париже, например, есть Художественная Ассоциация Рубцова, она сохраняет и популяризирует его творчество. В Тунисе и во Франции, гражданином которой художник был с 1924 г., его искусство еще при жизни стало предметом искусствоведческого изучения. Его картины хранятся в музейных собраниях, украшают посольства и правительственные резиденции. Не случайно открытие нашей выставки поддерживают послы этих государств. И я думаю, очень важно вернуть работы художника Александра Рубцова в Россию.

Григорий Бальцер глава аукционного агентства Baltzer Это та самая магия, которая рождает художника. Русская академическая школа, французский постимпрессионизм и символизм, и фантастические палитра красок и свет Туниса. Александр Рубцов оставил огромное наследие - более трех тысяч картин. Сегодня все больше ценителей искусства открывают его для себя. Об этом можно судить по аукционам. Когда-то Меди Дусс был чуть ли не единственным охотником за Рубцовым. А теперь появилась жесткая конкуренция.

Александр Рубцов родился в 1884 году в Петербурге и известен за пределами России как русский художник Магриба. Его искусство одновременно принадлежит русской, французской и арабской культуре. В его картинах ярко выражен академизм, но при этом можно увидеть и влияние постимпрессионизма и символизма – отпечаток периода жизни и работы во Франции, куда он ездил, выиграв гран-при Академии художеств. Первая мировая война застала Рубцова в Тунисе (1914), где он прожил всю оставшуюся жизнь, искренне полюбив эту страну и оставив богатое художественное наследие.