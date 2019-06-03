Картина русского и советского живописца Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» продана за рекордные для художника 9,3 миллиона фунтов стерлингов. Она была выставлена на торги аукциона Christieʼs в Лондоне — до его начала за полотно рассчитывали получить не более 1,5 миллиона фунтов.

Картина была продана со значительным повышением вероятных результатов торгов — до начала аукциона за «Натюрморт с сиренью» планировали выручить не более 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Минувшая «продажа с молотка» поставила новый рекорд для картин Петрова-Водкина — 9,3 миллиона фунтов (11,7 миллионов долларов). Предыдущий рекорд был установлен в мае 2012 года на аукционе MacDougallʼs, когда работу Петрова-Водкина «Натюрморт. Яблоки и яйца» 1921 года продали за 2,3 миллиона фунтов.

Картина «Натюрморт с сиренью» была написана в 1928 году и участвовала в экспозиции советского павильона Венецианской биеннале 1932 года. По завершении выставки ее вручили в дар итальянскому искусствоведу и издателю Джованни Шейвиллеру. На аукцион Christieʼs в этом году работу выставили на торги наследники Шейвиллера. Имя нового владельца рекордной по цене картины Петрова-Водкина традиционно не разглашается.

Напомним, ранее картина из серии «Стога» французского живописца и одного из основателей импрессионизма Клода Моне ушла с молотка на аукционе Sothebyʼs за рекордные для художника 110,7 миллионов долларов. Также рекорд по продажам поставил американский художник Джефф Кунс — она ушла с молотка на аукционе Christie’s 15 мая за самую высокую сумму для ныне живущего автора, 91 миллион долларов.