Новый арт-маршрут в центре Петербурга: spa-инсталляция, кафе с лекциями у «Манежа» и «шаман-дерево»

4 июня открывается выставка «Paradise Engineering/Проектирование рая», которая объединяет 5 локаций: от Особняка Общества «Пальма» до сада Университета имени Герцена. «Собака.ru» узнала, какие арт-объекты покажут горожанам, как улица Якубовича превратится в «Музейную линию» с кафе и паблик-артом и зачем лошади spa-процедуры.

Петербургские художественные и научные институции объединились в программу «Новая культурная география» и придумали новый городской маршрут-выставку: современное искусство выходит на улицы и заходит в пространства, где раньше не выставлялось, например, актовый зал Университета аэрокосмического приборостроения. 4 июня проект запускается выставкой Paradise Engineering или «Проектирование рая». Она структурирована как маршрут по центру, протяженностью в 3 километра, который объединяет 5 локаций, 8 авторов и 11 проектов. С 7 июня cпециально для гостей и жителей Петербурга запустят бесплатные экскурсии по экспозиции: за час можно будет пройти от «Манежа» до сада Университета имени Герцена и посмотреть на проекты российских художников о влиянии современной цивилизации на человека и природу. Термин «paradise engineering/проектирование рая» означает стремление учёного и художника к познанию, которое меняет мир. Понятие пришло из биоэтики и описывает варианты достижения универсального счастья с помощью нанотехнологий и генной инженерии. Иными словами выставка посвящена дивному новому миру, в котором человека можно «улучшить», удалив нежелательные гены или заблокировав рецепторы, а природу модифицировать с помощью новых технологий.

Лиза Савина Куратор проекта «Новая культурная география» Это будет маршрут по району, который начинается за «Манежем», его можно назвать «слепой зоной» — это центр, но там мало что происходит, а «Новая Голландия» живет обособленно. В нашем проекте объединились идеи нескольких институций — желание «Манежа» облагородить пространство вокруг, проект ГУАПА «Точка кипения» про экологию и концепция выставки Paradise Engineering, которую придумала сотрудница Северо-западного филиала ГЦСИ Анна Заведий. Нам хотелось скрестить локации, которые имеют отношения к искусству с местами, которые к нему отношения не имеют, например, ГУАП и сделать «ходибельный» маршрут для горожан.

Скульптура Дмитрия Каварги из серии «Токсикоз антропоцентризма»





«Музейная линия» у выставочного зала «Манеж» За два года «Манеж» стал самым современным выставочным пространством города, выдающим один блокбастер за другим, например, 19 июля там открывается выставка арт-группы AES+F. Амбиции команды идут за пределы собственного здания: в планах создать пешеходный маршрут «Музейная линия» с временными выставками современного искусства, который объединит Мраморный дворец, Эрмитаж, Исаакиевский собор, сам «Манеж» и Военно-морской музей. Уже этим летом на улице Якубовича рядом с залом откроется общественное пространство с биоморфными скульптурами и летним кафе, где будут проводить бесплатные лекции об искусстве, а также мероприятия, посвященные вопросам экологии. В будущем культурное благоустройство перекинется на Конногвардейский бульвар. И если попить кофе у «Манежа» можно будет ближе к концу июня, то серию объектов с хлестким названием «Токсикоз антропоцентризма» можно посмотреть уже с 4 июня. Токсикоз антропоцентризма

Дмитрий Каварга Художник Каварга создает биоморфные скульптуры и интерактивные инсталляции для парк-отеля в Швейцарии и села Великий Двор Лодейнопольского района Ленинградской области. На «Музейной линии» установят серию скульптур и рельефов «Токсикоз антропоцентризма» — внимательное и проработанное размышление о природе человеческой популяции и ее экзистенциальной устремленности. В прошлом году этот проект показывали в московском парке «Музеон». Кураторский текст гласит: «Штамм рассудка вызревает в человеке, подавляя все сопутствующие биологическому телу инстинкты, эмоции, страхи и переживания. Вместе с этим уходят и многие ещё недавно будоражащие и потрясающие наши сознания понятия, такие как божественная сущность, дух, судьба и т.д. Человечество сливается в единую, пока ещё биологическую массу, своеобразную мыслящую энергию, чужеродную всему живому на этой планете. Параллельно, человек, как отдельная личностная единица, утрачивает свою значимость и самостоятельность». Дмитрий Каварга — участник международных выставок и фестивалей современного технологического искусства, например Lexsus Hybrid Art, Ars Electronica, FILE Electronic Language International Festival. Улица Якубовича, 1

с 4 июня

Работа «Без цвета, без вкуса, без запаха или критически важное обновление» Аристарха Чернышева





Актовый зал ГУАП Самая неожиданная точка маршрута — корпус Университета аэрокосмического приборостроения, который занимает целый квартал от площади Труда до набережной Мойки. Казалось бы, причем тут современное искусство? ВУЗ, где готовят инженеров ракетостроительного комплекса недавно запустил проект «Точка кипения ГУАП» — про смычку contemporary art и экологической повестки для популяризации науки. Разогревать петербургскую арт-сцену начали с открытого конкурса на разработку художественных проектов для центра города. Некоторые из них как раз попали на выставку «Paradise Engineering/Проектирование рая». Без цвета, без вкуса, без запаха или критически важное обновление

Аристарх Чернышев Триптих мультимедиа-ниндзи Аристарха Чернышева — это автопортреты художника, выполненные на 3D принтере. Утопические модели работы тела как оболочки личности, которая постоянно нуждается в ремонте, патчах и замене износившихся блоков. Несмотря на все негативные последствия технологической революции, у нее есть плюс — о каждом конкретном человеке накоплено достаточно много сведений, чтобы оперативно обновлять его и поддерживать в работоспособном состоянии. В своем проекте художник предлагает объединить все эти персональные данные и обеспечить к ним доступ законного владельца. До прорыва в сфере эффективности использования собственных скрытых возможностей, о которых человек еще и не подозревает останется один шаг.



Аристарх Чернышев совместно с художником Алексеем Шульгиным в 2005 году основал коллектив Electroboutique, который создает объекты, скрещивающие современную эстетику и информационные технологии. Чернышев— куратор галереи «Электромузей», участник Интернационала «Белка», стипендиат Берлинской Академии художеств, руководитель мастерской «Новые медиа: видео, искусство новых технологий» и преподаватель семинара «Новые медиа» в Школе им. А. Родченко.

Фрагмент видео-инсталляции Третья Утопия Михаила Заикина

Фрагмент видео-инсталляции Третья Утопия Михаила Заикина

Фрагмент видео-инсталляции Третья Утопия Михаила Заикина

Архитектура. Третья Утопия

Михаил Заикин



Михаил Заикин экспериментирует с цифровым искусством, не забывая об академическом фундаменте. Его видео-инсталляции — фантазии на тему архитектуры будущего или Третей Утопии. Первая утопия – период конструктивизма, Вторая утопия – так называемый сталинский ампир (по классификации исследователя А.В.Иконникова). Проект Заикина продолжает лучшие традиции утопической мысли Эпохи Просвещения и социалистические утопии ХIХ века, а между делом переосмысливает попытки построить идеальное общество в России ХХ века. Третья Утопия — это иллюстрация мысли и мощи человеческих возможностей, вооруженных техническими достижениями XXI века. В основе видео лежат изображения, построенные по принципу идеальных городов и городов-утопий. Симметричные планировочные решения, главные осевые пространства, композиционные цитаты из советской архитектуры — основные черты этой идеологической архитектуры. Актовый зал ГУАП

ул. Якубовича, 26

Офис Северо-Западного филиала ГЦСИ В новом светлом офисе ГЦСИ с белыми стенами, сводчатыми потолками и видом на Мариинский театр летом цветут все цветы: показывают сразу две выставки на тему растительности в современном обществе. «Голландский альбом» Антона Шульгина

​Молодой художник Антон Шульгина закончил кафедру художественной обработки металла в Академии имени Штиглица, но его экспериментальный проект по мотивам жизни в Нидерландах посвящен предмету куда более хрупкому. Шульгин несколько месяцев наблюдал за тем, как в Голландии работает цветочный рынок, который в этой стране имеет многовековую историю. Художник попытался отследить весь путь цветочного роста и «распада» — посещал поля, теплицы и инкубаторы, где высаживаются семена и взращиваются растения, наблюдал как их срезают, отвозят на огромные склады, упаковывают и превращают в бездушный элемент рыночной экономики. В итоге получился альбом-гербарий, в котором засохшие растения замиксованы с ценниками и элементами упаковки.

СО-вращение

Марина Звягинцева В названии проекта чудится провокационная игра слов, но ни о каких противоправных действиях речи не идет. Московская художница показывает усовершенствованные цветы проектируемого рая будущего: искусственно созданные бутоны начинают активно крутиться от потоков ветра или от усилий человека, создавая визуальный эффект расслабления. Такой «букет» дает ощущение спокойствия и отдыха, в отличие от живой природы, которая имеет непостоянный и непредсказуемый принцип. Марина Звягинцева — идеолог и куратор программы паблик-арт проектов «Спальный район». С их помощью она развивает идею вторжения современного искусства в культурный вакуум городских окраин. Номинант VII Всероссийского конкурса в области современного визуального искусства Инновация (2012), Премии Архиwood (2012), дважды номинант Премии Кандинского (2008 и 2009). Северо-западный филиал ГЦСИ

ул. Глинки, 2

Проект Paradise SPA Ильи Федотова-Федорова

Особняк Общества «Пальма» Инсталляция Paradise SPA

Илья Федотов-Федоров В особняк с художественно потрескавшимися стенами и хрустальной люстрой на улице Пирогова ходят за видом на Исаакиевский собор с крыши винного бара «Небо и вино». Теперь добавился новый повод: в одном из залов появится «SPA-центр», правда в виде арт-объекта: художник Илья Федотов-Федоров поместит под душ фигуру лошади-хамелеона. На самом деле это — серьезное исследования на тему двойственности отношений между человеком и природой, которую мы стремясь защитить, порабощаем. Инсталляция отсылает к советским экспериментам над лошадьми, когда их обливали водой разной температуры, в том числе ледяной и кипятком, чтобы узнать возможности их физического тела. Хамелеон — как защитный цвет в природе — показывает двойственность отношения человека и природы — желание защищать, но одновременно с этим, и вредить. Илья Федотов-Федоров пришел в современное искусство из науки: в Москве он изучал генетику и биоинженерию. В своих арт-проектах он использует атрибуты естественно-научных исследований: от изображения биологических процессов и форм клеточного строения, до среды обитания. Главная тема его работ – взаимоотношения между человеком, природой и научным знанием, в том числе — отношения власти между животными и людьми на общественном и психологическом уровне, где эксперименты над животными, насилие, и паразитизм соседствуют с гипертрофированной любовью к домашним питомцам, зоофилией и гибридизацией. В прошлом году персональная выставка Федотов-Федорова проходила в галерее Anna Nova. ул. Пирогова, 18

с 9 июня

Фрагмент инсталляции «Лес внутри»

Фрагмент инсталляции «Лес внутри»

Сад университета им. А. И. Герцена Site-specific инсталляция «Лес внутри»

Екатерина Веселовская



В двух шагах от Невского проспекта спрятался тихий сад педагогического университета имени Герцена: зелень, скульптуры и будущие педагоги, отдыхающие между парами. Теперь там появится «шаман-дерево»: на ветвях одного из парковых деревьев поместят вереницу из тысячи стальных дисков. Тонкие диски имеют зеркальную поверхность, поэтому окружающее пространство «проникает» в инсталляцию через многочисленные отражения. Каждая деталь находится в движении и реагирует на легкие дуновения ветра: модули соприкасаются друг с другом и издают красивый мелодичный звон. Инсталляция «Лес внутри» вдохновлена обычаем вешать ленты на сухие деревья, который существует во многих культурах: это и называется «шаман-дерево». Проект придумала и реализовала студентка кафедры художественной обработки металла Академии имени Штиглица Екатерина Веселовская, которая умеет интеллигентно внедрять стальную чешую в природный ландшафт. Например, Алтайский природный заповедник заказал ей инсталляцию-кольчугу для таежных валунов. Журнал «Собака.ru» включил ее в список 14 молодых художников Петербурга, за которыми нужно следить (и коллекционировать) прямо сейчас. Набережная реки Мойки, 48, вход со стороны ул. Казанской, 3

с 4 июня