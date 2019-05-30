В Петербурге создали миниатюры Эрмитажа, улицы Рубинштейна и еще 45 знаменитых зданий в поддержку фонда AdVita

Петербургские художники создали миниатюры Эрмитажа, улицы Рубинштейна и еще 45 знаменитых зданий в поддержку фонда AdVita. Проект получил название «Петербург в миниатюре» и реализован в благотворительных целях — работы покажут в Швейцарии на приеме в честь дня России, а все вырученные средства с продажи произведений создание новых рабочих мест для инвалидов в благотворительный фонд AdVita , помогающий людям с онкологическими заболеваниями.

Миниатюры из керамики выполнены в инклюзивных мастерских благотворительного пространства «Легко-Легко» людьми с ограниченными возможностями — они вручную вылепили домики из глины и расписали их. Специально для проекта художник Людмила Кузнецова создала коллекцию миниатюрных дворцов Санкт-Петербурга: Зимний. Екатерининский, Большой Петергофский.

«Выставка в Швейцарии привлечет внимание к инклюзивному проекту из Петербурга и поможет собрать больше средств на покупку лекарств для подопечных фонда AdVita. Мы убеждены, что наш проект заряжает людей добром и любовью, позволяет увидеть красоту Санкт-Петербурга в новых красках и вдохновляет на новые свершения», — рассказала генеральный директор благотворительного пространства «Легко-Легко» Татьяна Найко.

Миниатюры Зимнего дворца, Исаакиевского собора, улицы Рубинштейна, Миллионной улицы, Невского проспекта и еще 45 известных петербургских зданий отправятся в швейцарский город Берн — на прием по случаю Дня России. Ожидается порядка 500 гостей, среди которых председатель Совета Кантонов, главы дипломатических представительств и общественные деятели.

Напомним, ранее благотворительный фонд AdVita, оказывающий помощь людям с онкологическими заболеваниями, запустил в Сети челлендж #небойсямаски. Его слоган — «Невежество заразно, рак — нет!». Цель проекта — поддержать людей, сражающихся с раком, и побороть предрассудки, связанные с болезнью.